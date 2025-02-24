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Общество

У иностранки конфисковали 14 тыс. долларов и оштрафовали почти на 2 млн тенге в Мангистау

У иностранки конфисковали 14 тыс. долларов и оштрафовали почти на 2 млн тенге в Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 20:28 Фото: pixabay
Гражданка Узбекистана пыталась незаконно перевезти через границу Казахстана крупную незадекларированную сумму, за что лишилась денег и была оштрафована, передает Zakon.kz.

Lada.kz со ссылкой на Бейнеуский районный суд пишет, что гражданка Узбекистана во время поездки по маршруту Мангистау – Нукус пыталась вывезти из Казахстана 24 100 долларов без оформления пассажирской декларации. Незадекларированные деньги были обнаружены при досмотре ручной клади.

В ходе судебного заседания женщина полностью признала свою вину.

"Санкция ч. 3 ст. 551 КоАП РК предусматривает наказание в виде изъятия незадекларированных средств с наложением штрафа в размере 25% от незадекларированной суммы. В результате иностранке был назначен штраф в размере 1 717 979 тенге. Также 14 100 долларов были конфискованы в пользу государства, 10 тыс. долларов возвращены правонарушительнице", – говорится в материалах дела.

Постановление вступило в законную силу.

В ноябре 2024 года валюту на 1,8 млрд тенге пытались незаконно перевезти через границу Казахстана.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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