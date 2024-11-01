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Законодательство РК

Валюту на 1,8 млрд тенге пытались незаконно перевезти через границу Казахстана

Пограничные пункты, пограничный пункт, пограничные пункты Казахстана, пограничный пункт Казахстана, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, въезд, выезд, пропуск через государственную границу, пропуск через границу, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 13:04 Фото: pixabay
В Пограничной службе КНБ РК 1 ноября рассказали о результатах деятельности ведомства в октябре 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Так, в рамках обеспечения защиты и охраны Государственной границы Погранслужбой в октябре при взаимодействии с компетентными органами:

Задержано 4 640 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе:

  • за нарушение границы – 27 иностранных граждан;
  • за попытку нарушения границы – 30 иностранных граждан.

Предотвращено 1 435 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе:

  • наркотических средств – 41 факт;
  • оружия, боеприпасов – 91 факт (1 ед. огнестрельного, 3 ед. газового, 25 шт. холодного оружия, 123 шт. боеприпасов, 41 шт. электрошокеров);
  • религиозной литературы – 23 факта (2 001 экз.);
  • ГСМ – 459 фактов (более 43 000 литров) на общую сумму свыше 9 млн тенге;
  • товаров народного потребления – 616 фактов на общую сумму более 3,4 млрд тенге (в том числе рога сайгаков на сумму 1,5 млрд тенге, табачные изделия на сумму 377 млн тенге);
  • валюты – 204 факта на общую сумму свыше 1,8 млрд тенге.

Пресечено 57 фактов браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:

  • плавательных средств – 31 ед.;
  • орудий браконьерского лова – 70 км сетей;
  • рыб осетровых видов – 299 шт. (1 765,1 кг);
  • рыб частиковых видов – 904 шт. (2 165 кг);
  • тюленей – 13 шт.;

Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 671 млн тенге.

"Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности. Каких-либо ограничительных мер на Государственной границе не вводилось, все пункты пропуска работают в штатном режиме", – резюмировали в ведомстве.

Отметим, что сегодня, 1 ноября в Главной транспортной прокуратуре рассказали о выявлении в аэропорту Алматы посылки из США с ювелирными изделиями на 60 млн тенге.

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