Валюту на 1,8 млрд тенге пытались незаконно перевезти через границу Казахстана

В Пограничной службе КНБ РК 1 ноября рассказали о результатах деятельности ведомства в октябре 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Так, в рамках обеспечения защиты и охраны Государственной границы Погранслужбой в октябре при взаимодействии с компетентными органами:

Задержано 4 640 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе:

за нарушение границы – 27 иностранных граждан;

за попытку нарушения границы – 30 иностранных граждан.

Предотвращено 1 435 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе:

наркотических средств – 41 факт;

оружия, боеприпасов – 91 факт (1 ед. огнестрельного, 3 ед. газового, 25 шт. холодного оружия, 123 шт. боеприпасов, 41 шт. электрошокеров);

религиозной литературы – 23 факта (2 001 экз.);

ГСМ – 459 фактов (более 43 000 литров) на общую сумму свыше 9 млн тенге;

товаров народного потребления – 616 фактов на общую сумму более 3,4 млрд тенге (в том числе рога сайгаков на сумму 1,5 млрд тенге, табачные изделия на сумму 377 млн тенге);

валюты – 204 факта на общую сумму свыше 1,8 млрд тенге.

Пресечено 57 фактов браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:

плавательных средств – 31 ед.;

орудий браконьерского лова – 70 км сетей;

рыб осетровых видов – 299 шт. (1 765,1 кг);

рыб частиковых видов – 904 шт. (2 165 кг);

тюленей – 13 шт.;

Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 671 млн тенге.

"Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности. Каких-либо ограничительных мер на Государственной границе не вводилось, все пункты пропуска работают в штатном режиме", – резюмировали в ведомстве.

Отметим, что сегодня, 1 ноября в Главной транспортной прокуратуре рассказали о выявлении в аэропорту Алматы посылки из США с ювелирными изделиями на 60 млн тенге.