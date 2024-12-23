Долевые махинации: Россия выдала Казахстану иностранку, лишившую алматинцев миллиардов тенге
Фото: Генпрокуратура РК
Генеральной прокуратурой Казахстана из России экстрадирована гражданка Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в надзорном органе 23 декабря 2024 года.
"Подозреваемая в период с 2005 по 2007 годы, работая бухгалтером в строительной компании в городе Алматы, осуществляла прием денег от участников долевого строительства, выписывала не отраженные в бухгалтерском учете подложные квитанции к приходным кассовым ордерам по объекту незавершенного строительства жилого комплекса. В результате ее действий и других соучастников преступления, пострадали более 80 жителей Алматы, которым причинен ущерб на сумму свыше 3,7 млрд тенге", – сообщили в Генпрокуратуре.
Одного из соучастников подозреваемой осудили. А она после совершения преступления скрылась, поэтому ее объявили в международный розыск.
В декабре прошлого года разыскиваемую задержали в Краснодарском крае Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры экстрадировали в Казахстан. В настоящее время она водворена в следственный изолятор.
"За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества", – резюмировали в ведомстве.
20 декабря 2024 года Генеральная прокуратура Казахстана рассказала об экстрадиции из России гражданина РК, обманувшего алматинцев на сумму свыше 145 млн тенге.
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