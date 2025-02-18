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Финансы

Более 132 млрд тенге: что нужно знать об адресной помощи в Казахстане

Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 09:46 Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) продолжает рассказывать о выплатах и пособиях жителям Казахстана. На этот раз стало известно, что на 1 февраля 2025 года более 169 тыс. человек получили адресную социальную помощь (АСП) на сумму 2,3 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Всего, уточнили специалисты, в текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 132,9 млрд тенге.

Казахстанцам напомнили, что основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

  • ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;
  • предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от одного до шести лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 февраля дополнительная выплата назначена 52 тыс. детей дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 305,1 млн тенге;
  • содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

Как получить

Казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

С 1 января 2025 года черта бедности в Казахстане определена на уровне 35% от регионального медианного дохода, но не ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Ранее в ведомстве пояснили, как изменились пособия на детей в Казахстане. Оказалось, что с начала 2025 года пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет охвачены 170,8 тыс. человек на общую сумму 80,1 млрд тенге.

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Кроме того, есть данные о том, сколько многодетных казахстанцев и награжденных матерей получили увеличенные выплаты.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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