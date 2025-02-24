В Казахстане обновили правила учета призывников

Министр обороны РК приказом от 19 февраля 2025 года внес изменения в Правилах воинского учета военнообязанных и призывников, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены несколько пунктов правил.

Так, говорится, что казахстанцы мужского пола, которым в год приписки исполняется 17 лет, ежегодно с января по март приписываются к призывным участкам.

Приписка организуется и проводится местными исполнительными органами совместно с местными органами военного управления (МОВУ) района, города областного значения в целях принятия граждан на воинский учет, определения их количества, категории годности к воинской службе, установления уровня образования, полученной специальности и уровня физической подготовленности.

На основе данных о приписке граждан к призывным участкам МОВУ района (города областного значения) проводят предварительное распределение призывных ресурсов по видам и родам войск Вооруженных сил, других войск и воинских формирований республики, предварительный отбор кандидатов для обучения по военно-техническим и иным специальностям в специализированных организациях Министерства обороны РК и отбирают лиц, желающих поступить в военные, специальные учебные заведения.

Приписка граждан к призывным участкам проводится МОВУ района (города областного значения) по их постоянному месту жительства.

Указывается, что МОВУ района (города областного значения) в процессе приписки граждан к призывному участку выявляют призывников, годных по состоянию здоровья для обучения в специализированных организациях Министерства по военно-техническим и иным специальностям, о чем вносится запись в учетную карту призывника.

Призывники, прошедшие обучение по программе подготовки военнообученного резерва в специализированных организациях Министерства обороны на возмездной основе, по военно-техническим и иным специальностям передаются на воинский учет военнообязанных в МОВУ района (города областного значения) по месту жительства.

Специализированные организации министерства на военнообязанных и призывников, прошедших полный курс подготовки, направляют в МОВУ района (города областного значения) по месту жительства, именной список и копию сертификата о завершении обучения по программе подготовки военнообученного резерва, заверенной печатью специализированной организации образования, не позднее 3 дней с момента завершения обучения.

В МОВУ района или города при получении именного списка и копий сертификатов на призывников проводятся следующие мероприятия:

в разделе 5 учетной карты призывника проставляется отметка о передаче на учет военнообязанных;

личные дела призывников передаются в подразделение учета военнообязанных не позднее 7 рабочих дней по акту, утвержденному начальником МОВУ района (города областного значения);

в графе 8 учетно-алфавитной книги указывается дата и регистрационный номер акта передачи личных дел призывников для зачисления в запас или исключении с воинского учета;

издается приказ начальника МОВУ района (города областного значения) о присвоении воинского звания "рядовой";

заполняется электронная учетная карточка в ИС МО РК;

учетные карты призывников, принятых на учет военнообязанных, передаются в архив на хранение;

в графе 9 учетно-алфавитной книги проставляется отметка о месте хранения учетной карты призывника.

Также говорится, что прошедшие военную подготовку по программе офицеров и сержантов запаса, передаются на воинский учет офицеров и сержантов запаса в МОВУ по месту жительства.

Военные кафедры на граждан, прошедших военную подготовку по программе офицеров запаса и сдавших выпускные экзамены:

составляют именной список граждан, прошедших подготовку по программе офицеров запаса и формируют личное дело офицера, содержащее следующие основные документы: послужная карта, карточка пономерного учета, жетон, аттестационный лист, представление на присвоение офицерского звания, характеристика, выписка из приказа о присвоении офицерского звания, копия диплома об окончании высшего учебного заведения (нотариально заверенная);

в срок не позднее 10 рабочих дней с момента получения выписок из приказа о присвоении офицерского звания, направляют именной список и личные дела в Департаменты по делам обороны столицы, городов республиканского значения и областей по месту нахождения учебного заведения;

на граждан, прошедших военную подготовку по программе сержантов запаса:

составляют именной список граждан, прошедших подготовку по программе сержантов запаса;

разрабатывают проект приказа начальника Департамента по делам обороны столицы, городов республиканского значения и областей по месту нахождения учебного заведения "О присвоении воинского звания "младший сержант" ("младший сержант медицинской службы") гражданам, окончившим полный курс военной подготовки по программе сержантов запаса";

в срок не позднее 5 рабочих дней с момента окончания гражданами военной кафедры, направляют именной список, проект приказа (в электронном и бумажном видах на государственном и русском языках), выписку из приказа ректора учебного заведения о зачислении на военную кафедру и выписку из протокола сдачи выпускных экзаменов на военной кафедре (заверенная печатью) в Департамент по делам обороны столицы, городов республиканского значения и областей по месту нахождения учебного заведения.

Департаменты по делам обороны:

при получении от военных кафедр личных дел граждан, прошедших военную подготовку по программе офицеров запаса, проверяют правильность их оформления и высылают в МОВУ по месту воинского учета;

при получении от военных кафедр документов на граждан, прошедших военную подготовку по программе сержантов запаса:

- проверяют наличие и правильность их оформления;

- издают приказы о присвоении воинских званий;

- подшивают полученные документы в отдельное дело и передают в архив на хранение.

В МОВУ района или города при получении уведомления в ИС МО РК об окончании гражданами военных кафедр и присвоении им воинского звания проводятся следующие мероприятия:

в разделе 5 учетной карты призывника проставляется отметка о передаче на учет военнообязанных;

личные дела призывников передаются в подразделение учета военнообязанных не позднее 7 рабочих дней по акту, утвержденному начальником МОВУ района (города областного значения);

в графе 8 учетно-алфавитной книги указывается дата и регистрационный номер акта передачи личных дел призывников для зачисления в запас или исключении с воинского учета;

заполняется электронная учетная карточка в ИС МО РК;

учетные карты призывников, принятых на учет военнообязанных, передаются в архив на хранение;

в графе 9 учетно-алфавитной книги делается отметка о месте хранения учетной карты призывника.

При необходимости, для подтверждения прохождения подготовки по программам офицеров или сержантов запаса, казахстанцам по их заявлению военными кафедрами учебных заведений выдается справка по форме.

Приказ вводится в действие с 4 марта 2025 года.

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