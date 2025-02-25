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Общество

"Бобр, курва": креатив спасателей ВКО вызвал восторг в Казнете

"Бобр, курва": креатив спасателей ВКО вызвал восторг в Казнете, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 17:47 Фото: Instagram/112shygysqaz_tjd
Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области вместе с воспитанниками детского дома "Умит" 25 февраля 2025 года поддержали популярный тренд и сняли свою версию ролика с "Бобром", сообщает Zakon.kz.

В видео спасатели ВКО напомнили, что правила пожарной безопасности – это не просто слова, а залог сохраненной жизни и здоровья.

"Герой ролика – пожарный-спасатель Специализированного отряда Шынгыс Сейлханов – вместе с "Бобром" заступил на службу и показал, с чем ежедневно сталкиваются спасатели, чтобы обеспечивать безопасность граждан... Смотрите ролик, вдохновляйтесь и не забывайте: ваша безопасность – в ваших руках! Исполняют песню Влад Лоскутов и Наташа Дружинина, музыкальный руководитель детского дома "Умит" Ерболат Матабаев".Пресс-служба ДЧС ВКО

Креативное видео вызвало восторг и массу положительных эмоций у пользователей Казнета:

  • "Огонь".
  • "Супер".
  • "Это просто класс".
  • "Шынгыс – красавчик".
  • "Очень классно получилось!"
  • "Отдельные аплодисменты кукловоду! Не знаю, кто он, видно, что талантлив".

Также в ДЧС ВКО отметили, что важно помнить

  • Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
  • Объясняйте детям, почему нельзя играть со спичками и зажигалками.
  • В случае пожара немедленно звоните по номеру 112.

24 февраля 2025 года сотрудники Департамента полиции Актюбинской области креативно напомнили казахстанцам про регистрацию мопедов.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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