"Бобр, курва": креатив спасателей ВКО вызвал восторг в Казнете

Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области вместе с воспитанниками детского дома "Умит" 25 февраля 2025 года поддержали популярный тренд и сняли свою версию ролика с "Бобром", сообщает Zakon.kz.

В видео спасатели ВКО напомнили, что правила пожарной безопасности – это не просто слова, а залог сохраненной жизни и здоровья.

"Герой ролика – пожарный-спасатель Специализированного отряда Шынгыс Сейлханов – вместе с "Бобром" заступил на службу и показал, с чем ежедневно сталкиваются спасатели, чтобы обеспечивать безопасность граждан... Смотрите ролик, вдохновляйтесь и не забывайте: ваша безопасность – в ваших руках! Исполняют песню Влад Лоскутов и Наташа Дружинина, музыкальный руководитель детского дома "Умит" Ерболат Матабаев". Пресс-служба ДЧС ВКО

Креативное видео вызвало восторг и массу положительных эмоций у пользователей Казнета:

"Огонь".

"Супер".

"Это просто класс".

"Шынгыс – красавчик".

"Очень классно получилось!"

"Отдельные аплодисменты кукловоду! Не знаю, кто он, видно, что талантлив".

Также в ДЧС ВКО отметили, что важно помнить

Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

Объясняйте детям, почему нельзя играть со спичками и зажигалками.

В случае пожара немедленно звоните по номеру 112.

24 февраля 2025 года сотрудники Департамента полиции Актюбинской области креативно напомнили казахстанцам про регистрацию мопедов.