"Бобр, курва": креатив спасателей ВКО вызвал восторг в Казнете
Фото: Instagram/112shygysqaz_tjd
Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области вместе с воспитанниками детского дома "Умит" 25 февраля 2025 года поддержали популярный тренд и сняли свою версию ролика с "Бобром", сообщает Zakon.kz.
В видео спасатели ВКО напомнили, что правила пожарной безопасности – это не просто слова, а залог сохраненной жизни и здоровья.
"Герой ролика – пожарный-спасатель Специализированного отряда Шынгыс Сейлханов – вместе с "Бобром" заступил на службу и показал, с чем ежедневно сталкиваются спасатели, чтобы обеспечивать безопасность граждан... Смотрите ролик, вдохновляйтесь и не забывайте: ваша безопасность – в ваших руках! Исполняют песню Влад Лоскутов и Наташа Дружинина, музыкальный руководитель детского дома "Умит" Ерболат Матабаев".Пресс-служба ДЧС ВКО
Креативное видео вызвало восторг и массу положительных эмоций у пользователей Казнета:
- "Огонь".
- "Супер".
- "Это просто класс".
- "Шынгыс – красавчик".
- "Очень классно получилось!"
- "Отдельные аплодисменты кукловоду! Не знаю, кто он, видно, что талантлив".
Также в ДЧС ВКО отметили, что важно помнить
- Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
- Объясняйте детям, почему нельзя играть со спичками и зажигалками.
- В случае пожара немедленно звоните по номеру 112.
24 февраля 2025 года сотрудники Департамента полиции Актюбинской области креативно напомнили казахстанцам про регистрацию мопедов.
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