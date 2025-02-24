Казахстанцам необычным способом напомнили про регистрацию мопедов – видео

Сотрудники Департамента полиции Актюбинской области креативно напомнили казахстанцам про регистрацию мопедов, сообщает Zakon.kz.

Государственный автоинспектор ДП региона Софья Пономарева в стихотворной форме призвала граждан не откладывать регистрацию мопедов, чтобы потом избежать штрафов.

Она напомнила, что казахстанцам с необходимыми документами нужно прийти в специализированный центр обслуживания населения. По словам Пономаревой, мопед в спецЦОНе можно зарегистрировать быстро, так как это не занимает длительного времени.

Для регистрации мопеда гражданам при себе нужно иметь:

удостоверение;

техпаспорт;

заявление.

Как уточнила госавтоинспектор Софья, после проверки нужно оплатить 11 500 тенге.

"Народ, который пользуется мопедом, давайте найдем время, и до 5 апреля зарегистрируем транспорт", – заключила Пономарева.

14 февраля 2025 года в Министерстве внутренних дел Казахстана напомнили гражданам, как зарегистрировать мопеды.