В ВКО объявлен режим повышенной готовности

Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сегодня, 3 февраля 2025 года, обратился к жителям региона с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Их оповестили об объявлении режима повышенной готовности.

"Согласно распоряжению акима ВКО, в Восточном Казахстане с 1 февраля 2025 года введен режим повышенной готовности к паводковому периоду территориальной подсистемы гражданской защиты. За водоемами ведется мониторинг. На данный момент местными исполнительными органами вывезено более 156 тыс. куб. м снега. На период угрозы паводка для оперативного реагирования в области наготове группировка сил и средств в количестве 2511 человек личного состава, 242 мотопомпы, 46 плавательных средств спасателей и местных исполнительных органов, а также более 800 единиц техники. Заготовлено 64 тыс. штук мешкотары, 9323 тонны инертных материалов и более 263 тонн ГСМ", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Фото: gov.kz

В связи с этим ДЧС ВКО рекомендует жителям уже сейчас подготовиться к весеннему периоду:

очистить дворовую территорию от снега, арыки и канавы от наледи – это обеспечит отвод талой воды;

по возможности иметь в наличии мешкотару и подручные инертные материалы для обваловки.

"При чрезвычайной ситуации сразу же сообщать по телефону 112". Пресс-служба ДЧС ВКО

Ранее РГП "Казгидромет" назвал регионы с повышенными рисками паводков в 2025 году. По данным МЧС, в Казахстане более тысячи населенных пунктов находятся в зоне риска подтопления.