#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
518.14
537.57
5.27
Общество

В ВКО объявлен режим повышенной готовности

В ВКО объявлен режим повышенной готовности, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 13:34 Фото: gov.kz
Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сегодня, 3 февраля 2025 года, обратился к жителям региона с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Их оповестили об объявлении режима повышенной готовности.

"Согласно распоряжению акима ВКО, в Восточном Казахстане с 1 февраля 2025 года введен режим повышенной готовности к паводковому периоду территориальной подсистемы гражданской защиты. За водоемами ведется мониторинг. На данный момент местными исполнительными органами вывезено более 156 тыс. куб. м снега. На период угрозы паводка для оперативного реагирования в области наготове группировка сил и средств в количестве 2511 человек личного состава, 242 мотопомпы, 46 плавательных средств спасателей и местных исполнительных органов, а также более 800 единиц техники. Заготовлено 64 тыс. штук мешкотары, 9323 тонны инертных материалов и более 263 тонн ГСМ", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.
Фото: gov.kz

В связи с этим ДЧС ВКО рекомендует жителям уже сейчас подготовиться к весеннему периоду:

  • очистить дворовую территорию от снега, арыки и канавы от наледи – это обеспечит отвод талой воды;
  • по возможности иметь в наличии мешкотару и подручные инертные материалы для обваловки.
"При чрезвычайной ситуации сразу же сообщать по телефону 112".Пресс-служба ДЧС ВКО

Ранее РГП "Казгидромет" назвал регионы с повышенными рисками паводков в 2025 году. По данным МЧС, в Казахстане более тысячи населенных пунктов находятся в зоне риска подтопления.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстанку-миллионершу задержали в аэропорту Бишкека
Общество
13:33, Сегодня
Казахстанку-миллионершу задержали в аэропорту Бишкека
Нарушение правил и самый высокий балл: что показали промежуточные итоги ЕНТ
Общество
12:48, Сегодня
Нарушение правил и самый высокий балл: что показали промежуточные итоги ЕНТ
Казахстанка стала миллионершей, но попала под следствие
Общество
12:40, Сегодня
Казахстанка стала миллионершей, но попала под следствие
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: