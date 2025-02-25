Смягчение наказания за пьяное вождение: в МВД озвучили позицию

Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев в кулуарах сената 25 февраля 2025 года озвучил позицию МВД касательно смягчения наказания за езду в состоянии алкогольного опьянения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кайсар Султанбаев отметил, что количество нарушителей этой нормы закона остается стабильно высоким из года в год. В то же время, по его словам, в МВД продолжают поступать предложения о смягчении наказания или проведении амнистии.

"МВД категорически против объявления амнистии или смягчения ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Есть принцип закона и порядка. Тем более что 2025 год объявлен годом профилактики. Если мы говорим о жизни и здоровье граждан, об обеспечении общественной безопасности и тем более в сфере дорожной безопасности, мы должны понимать, что пьяный водитель – это преступник, который отвечает за жизнь и здоровье граждан. Поэтому здесь никаких смягчений не будет", – заявил он.

Он привел в пример международную практику.

"Мы изучили практику разных стран, в том числе Японии, Сингапура, Малайзии, Саудовской Аравии, США и так далее. Там законы гораздо жестче, чем у нас. Например, в Японии кроме водителя привлекают к ответственности еще и членов семьи. Поэтому я считаю, что здесь ответственность соразмерная", – отметил спикер.

Его поддержал экс-вице-министр МВД, а ныне сенатор Марат Кожаев. Он напомнил, что ранее наказание за пьяное вождение было мягким – лишали прав на один год, позже увеличили меру наказания до трех и пяти лет, и в конечном итоге порог подняли до семи лет.

"Эта сдерживающая мера сегодня работает, поэтому я не готов инициировать... Приводился опыт других стран, где за пьяное вождение предусмотрено лишение свободы, конфискация автомобилей, огромные штрафы и говорить, что самое страшное наказание за такое правонарушение установлено в Казахстане, это неправильно, это неверно. Если эта мера эффективная и она сдерживает и, так сказать, сберегает жизнь и здоровье людей, почему мы должны отказываться от этого", – заявил депутат.

Первый заместитель председателя Комитета по правой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана Руслан Алькенев привел актуальную статистику: с начала года задержано порядка 24 тыс. пьяных водителей, из которых свыше 300 совершили ДТП, где 40 человек погибли и порядка 500 были травмированы.

19 февраля депутат Мажилиса Парламента Николай Арсютин предложил смягчить наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения.