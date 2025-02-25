#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
502.89
527.03
5.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
502.89
527.03
5.71
Общество

Смягчение наказания за пьяное вождение: в МВД озвучили позицию

МВД, права, пьяное вождение , фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 18:10 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев в кулуарах сената 25 февраля 2025 года озвучил позицию МВД касательно смягчения наказания за езду в состоянии алкогольного опьянения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кайсар Султанбаев отметил, что количество нарушителей этой нормы закона остается стабильно высоким из года в год. В то же время, по его словам, в МВД продолжают поступать предложения о смягчении наказания или проведении амнистии.

"МВД категорически против объявления амнистии или смягчения ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Есть принцип закона и порядка. Тем более что 2025 год объявлен годом профилактики. Если мы говорим о жизни и здоровье граждан, об обеспечении общественной безопасности и тем более в сфере дорожной безопасности, мы должны понимать, что пьяный водитель – это преступник, который отвечает за жизнь и здоровье граждан. Поэтому здесь никаких смягчений не будет", – заявил он.

Он привел в пример международную практику. 

"Мы изучили практику разных стран, в том числе Японии, Сингапура, Малайзии, Саудовской Аравии, США и так далее. Там законы гораздо жестче, чем у нас. Например, в Японии кроме водителя привлекают к ответственности еще и членов семьи. Поэтому я считаю, что здесь ответственность соразмерная", – отметил спикер.

Его поддержал экс-вице-министр МВД, а ныне сенатор Марат Кожаев. Он напомнил, что ранее  наказание за пьяное вождение было мягким – лишали прав на один год, позже увеличили меру наказания до трех и пяти лет, и в конечном итоге порог подняли до семи лет.  

"Эта сдерживающая мера сегодня работает, поэтому я не готов  инициировать... Приводился  опыт других стран, где за  пьяное вождение предусмотрено лишение свободы, конфискация автомобилей, огромные штрафы и говорить, что  самое страшное наказание за такое правонарушение установлено в Казахстане, это неправильно, это неверно. Если эта мера эффективная и она сдерживает и, так сказать, сберегает жизнь и здоровье людей, почему мы должны отказываться от этого", – заявил депутат. 

Первый заместитель председателя Комитета по правой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана Руслан Алькенев привел актуальную статистику: с начала года задержано порядка 24 тыс. пьяных водителей, из которых свыше 300 совершили ДТП, где 40 человек погибли и порядка 500 были травмированы.

19 февраля депутат Мажилиса Парламента Николай Арсютин предложил смягчить наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 

Мадина Мамырханова
Поделиться новостью
Читайте также
В МВД прокомментировали идею введения лицензирования такси
Общество
19:04, Сегодня
В МВД прокомментировали идею введения лицензирования такси
Очередная уловка: в Алматы опровергли слухи о бесплатных проездных ONAY
Общество
18:57, Сегодня
Очередная уловка: в Алматы опровергли слухи о бесплатных проездных ONAY
Метель, сильные осадки и ветер накроют Казахстан
Общество
18:03, Сегодня
Метель, сильные осадки и ветер накроют Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: