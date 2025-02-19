#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
497.89
520.89
5.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
497.89
520.89
5.47
Общество

"Одна из самых жестких санкций в мире": смягчить наказание за езду в состоянии опьянения предложили МВД РК

вождение, законы, депутат , фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 16:13 Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Парламента Николай Арсютин назвал наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения одной из самых жестких санкций в мире, передает корреспондент Zakon.kz.

Николай Арсютин в своем запросе на имя министра внутренних дел отметил, что к ним поступают многочисленные обращения граждан, выражающих обеспокоенность нормами ст. 608 Кодекса РК об административных правонарушениях.

"В соответствии с данной статьей управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, а также передача управления такому лицу влечет административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет. Граждане отмечают, что лишение права управления транспортным средством на 7 лет является одной из самых жестких санкций в мире, при этом норма не учитывает степень тяжести правонарушения – отсутствие ДТП, минимальный уровень алкоголя и так далее", – отметил депутат.

Между тем, по его словам, анализ международного опыта по данному вопросу показал, что в ряде стран применяются более дифференцированные меры наказания. Например, в Германии предусмотрены градации ответственности от штрафа до уголовной ответственности в зависимости от степени опьянения. Во Франции за превышение 0,5‰ предусмотрен штраф и временное лишение прав на 3 года, но наказание ужесточается в случае ДТП или отказа от теста, тогда как в США наказание варьируется от штрафов и обязательных курсов до тюремного заключения, но срок лишения прав редко превышает 3-5 лет. А в России предусмотрено лишение прав за первое нарушение на срок 1,5-2 года.

"В большинстве стран наказания более гибкие, учитывают степень опьянения и обстоятельства правонарушения, что снижает социальные и коррупционные риски. В этой связи предлагаем МВД предоставить аргументированный анализ, какие в настоящее время есть обоснования по сохранению установленных мер (административный арест на 15 суток и лишение прав на 7 лет) в контексте уже имеющейся правоприменительной практики", – резюмировал Николай Арсютин.

13 февраля 2025 года в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, что нужно сделать казахстанцам для восстановления водительского удостоверения после лишения.

Мадина Мамырханова
Поделиться новостью
Читайте также
Аким Астаны рассказал, как будет решать проблему с пробками в городе
Общество
17:14, Сегодня
Аким Астаны рассказал, как будет решать проблему с пробками в городе
Аким Астаны анонсировал изменения в стоимости парковки в центре города
Общество
16:55, Сегодня
Аким Астаны анонсировал изменения в стоимости парковки в центре города
В Казахстане подорожают билеты на поезда
Общество
16:53, Сегодня
В Казахстане подорожают билеты на поезда
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: