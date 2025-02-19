"Одна из самых жестких санкций в мире": смягчить наказание за езду в состоянии опьянения предложили МВД РК

Депутат Мажилиса Парламента Николай Арсютин назвал наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения одной из самых жестких санкций в мире, передает корреспондент Zakon.kz.

Николай Арсютин в своем запросе на имя министра внутренних дел отметил, что к ним поступают многочисленные обращения граждан, выражающих обеспокоенность нормами ст. 608 Кодекса РК об административных правонарушениях.

"В соответствии с данной статьей управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, а также передача управления такому лицу влечет административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет. Граждане отмечают, что лишение права управления транспортным средством на 7 лет является одной из самых жестких санкций в мире, при этом норма не учитывает степень тяжести правонарушения – отсутствие ДТП, минимальный уровень алкоголя и так далее", – отметил депутат.

Между тем, по его словам, анализ международного опыта по данному вопросу показал, что в ряде стран применяются более дифференцированные меры наказания. Например, в Германии предусмотрены градации ответственности от штрафа до уголовной ответственности в зависимости от степени опьянения. Во Франции за превышение 0,5‰ предусмотрен штраф и временное лишение прав на 3 года, но наказание ужесточается в случае ДТП или отказа от теста, тогда как в США наказание варьируется от штрафов и обязательных курсов до тюремного заключения, но срок лишения прав редко превышает 3-5 лет. А в России предусмотрено лишение прав за первое нарушение на срок 1,5-2 года.

"В большинстве стран наказания более гибкие, учитывают степень опьянения и обстоятельства правонарушения, что снижает социальные и коррупционные риски. В этой связи предлагаем МВД предоставить аргументированный анализ, какие в настоящее время есть обоснования по сохранению установленных мер (административный арест на 15 суток и лишение прав на 7 лет) в контексте уже имеющейся правоприменительной практики", – резюмировал Николай Арсютин.

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