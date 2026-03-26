Нужно менять правила игры: депутат предлагает нарушителей ПДД лишать ряда привилегий

Депутат, а в прошлом вице-министр внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах Сената 26 марта 2026 года заявил, что нужно ужесточать ответственность тех, кто системно нарушает правила дорожного движения (ПДД), передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему нельзя выявить тех, кто часто нарушает ПДД, и наказать их.

"Полиция ни на что глаза не закрывает. Но сил и средств полиции на все может порой не хватать. Мы же не можем за каждым гонщиком поставить одного полицейского и контролировать. Поэтому нужно менять правила игры. Надо ужесточать для таких правонарушителей правила игры. То есть надо ужесточить закон", – заявил в ответ Марат Кожаев.

По его словам, большинство водителей – законопослушные граждане. Системными нарушителями являются 5-6%.

"Нарушают ПДД системно – от 100 и более правонарушений. Вот их надо лишить, во-первых, всяких привилегий: 50% скидки на оплату штрафов. Если он такой, пусть платит полностью. Заставить его соблюдать ПДД путем изъятия водительского удостоверения, отправлять на пересдачу, вплоть до того, что, как я даже в пример приводил позапрошлый год, – в Германии для таких водителей существуют специальные тесты, "Идиотен тест" называются, тесты для идиотов. То есть эти вещи надо ужесточать", – добавил сенатор.

21 марта 2026 года в Алматы произошла смертельная авария. Водитель автомашины марки Zeekr, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем марки Mercedes. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины Mercedes и два его пассажира скончались на месте происшествия.