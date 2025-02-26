Как казахстанцы получают помощь от государства без заявлений

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) поделились интересной статистикой. Как оказалось, в 2024 году казахстанцам было оказано более 1,5 млн различных государственных услуг в социально-трудовой сфере в проактивном формате, сообщает Zakon.kz.

По сравнению с 2023 годом, уточнили специалисты, количество оказанных таким образом услуг выросло на 200 тыс.

Напомним, что проактивный формат предусматривает беззаявительный порядок оказания какой-либо услуги при наступлении определенной жизненной ситуации.

Все необходимые сведения собираются из государственных баз данных в электронном виде. Гражданам даже не надо выходить из дома, необходимо лишь ответить на SMS-сообщение.

Также стоит отметить, что часть проактивных услуг оказывается через Цифровую карту семьи, которая в автоматическом режиме определяет уровень благосостояния, а также положенные меры государственной поддержки.

"В 2024 году более 642 тыс. человек получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовались 263 тыс. человек". Пресс-служба МТСЗН РК

Одним из значительных фактов является то, что в феврале 2024 года в проактивный формат была переведена еще одна государственная услуга – "Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью".

Таким образом, на сегодняшний день в проактивном формате оказывается 28 государственных услуг в социально-трудовой сфере.

Наиболее востребованными из них являются:

регистрация безработных (771 тыс.);

назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком (218 тыс.);

назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком (172 тыс.);

выплата разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений (госгарантия) (177 тыс.);

установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты (97 тыс.).

Кроме того, проводится работа по трансформации и упрощению ряда услуг.

Ранее мы рассказывали, что каждая казахстанка, готовящаяся стать матерью, может рассчитывать на финансовые выплаты в связи с рождением ребенка. Какие основные пособия существуют и как правильно оформить выплаты, можно прочитать по этой ссылке.

Также специалисты электронного правительства Казахстана поясняли, что ошибочные переводы не тому адресату или зачисления некорректной суммы социальных отчислений происходят довольно часто. В основном это возникает из-за человеческих факторов, иногда сумма уходит не тому человеку либо в другом размере. В связи с этим казахстанцам решили напомнить, что на портале eGov.kz и в eGov mobile можно решить этот вопрос и подать заявку на возврат излишне уплаченных социальных отчислений.