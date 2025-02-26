Изменятся ли цены на шоколад в Казахстане

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 26 февраля 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал, как рекордное удорожание какао-бобов повлияет на цены на сладости в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты озвучили, что американские производители сладостей уже начали предупреждать ритейлеров о повышении цены на свою продукцию. В связи с чем у министра уточнили, как изменятся цены в Казахстане.

"Две недели назад был в Костанайской области в командировке на кондитерской фабрике. Там тоже говорили о перебоях с поставками сырья и возникновении вопросов, связанных с ценой и качеством. Я уточнил, насколько это повлияет на стоимость кондитерских изделий. По данным на тот момент, запасов было достаточно, и представители фабрики заверили, что в межсезонье серьезного подорожания не произойдет. Более того, рынок высококонкурентный и низкоконцентрированный – участников очень много. Поэтому они считают, что серьезных изменений в ценовом диапазоне не ожидается", – ответил министр.

Он подчеркнул, что возможна незначительная корректировка цен, но резких скачков не будет.

"У нас ведь есть и отечественная продукция, и импортная. На рынке большое количество предложений, поэтому, если в каком-то сегменте цена растет, у потребителей всегда есть выбор. Не кушайте Mars – покупайте наш отечественный "Баян Сұлу" или "Мишку на Севере", – дополнил Шаккалиев.

Ранее министр озвучил, что происходит с ценами на картофель в Казахстане.