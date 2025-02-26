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Общество

Что происходит с ценами на картофель в Казахстане, рассказал Шаккалиев

Минторговли о ценах на картошку , фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 13:36 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 26 февраля 2025 года в кулуарах Мажилиса озвучил, что стоимость картошки составляет от 240 тенге и нет предпосылок для ажиотажа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Шаккалиев отметил, что Министерство сельского хозяйства очень своевременно и правильно донесло мысль, что есть отечественная картошка.

"Буквально вчера-позавчера составили дополнительный список и отправили рассылку в торговые сети, что в наличии порядка 15 тыс. тонн картофеля. С учетом транспортных расходов ее стоимость составляет 240-280 тенге в зависимости от качества. На сегодняшний день, по сравнению с предыдущей неделей, мы зафиксировали снижение на 0,6% в среднем по республике. На наш взгляд, сегодня нет предпосылок для ажиотажа или повышенного спроса", – дополнил министр. 

Ранее сообщалось, что проблемы с картофелем возникли из-за нежелания фермеров продавать продукцию дешево и множества посредников.

25 февраля 2025 года председатель Комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков рассказал, как они борются с посредниками при реализации социально значимой продукции. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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