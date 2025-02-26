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Общество

Шаккалиев пригрозил продавцам за рост цен на фоне новостей о ставке НДС

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 15:59 Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса 26 февраля 2025 года высказался о росте цен на некоторые услуги в Казахстане на фоне информации о ставке НДС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минтранспорта заявил, что такие действия являются нарушением закона.

"Если кто-то в публичном пространстве сказал, что из-за предстоящего изменения налогов они повышают цены – это на самом деле предмет рассмотрения и нашего, и антимонопольного органа. За это есть санкции. Это нарушение антимонопольного законодательства", – отметил Шаккалиев.

Он же рассказал, как может повышение ставки НДС сказаться на потребительской корзине.

"Структура потребления зависит от возможностей человека. Это понятно. Есть такое понятие, как "субститут" – это товар заменитель. Когда не можете себе купить, например, говядину, вы покупаете курятину. Или конину. Структура всегда меняется с изменением экономики. Но для нас важно, чтобы было наличие этого продукта, чтобы по социально значимым продуктам ценовая надбавка не превышала установленных законодательством порогов", – резюмировал министр.

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Ранее Арман Шаккалиев рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на Оразу.

Мадина Мамырханова
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