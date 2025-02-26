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Общество

Практику отчисления детей из детсадов хотят изменить депутаты

Детский сад, детский садик, дети, ребенок, детсад, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 14:07 Фото: pexels
Депутат Асхат Аймагамбетов 26 февраля 2025 года в кулуарах озвучил, как планируется бороться с ранним отчислениям детей в детских садах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что проблема заключается в том, что если ребенку исполняется 6 лет 10 января, то, согласно правилам, он может находиться в детском саду только до этого возраста.

"Нередко руководители дошкольных организаций, как только ребенку исполняется 6 лет, отчисляют его. Но где ребенку быть дальше? Это первый вопрос. Второй вопрос заключается в том, что ребенок, как правило, еще не завершил программу, которая должна завершаться ближе к лету. Здесь возникает большая проблема. В связи с этим мы пытаемся закрыть этот правовой пробел и устранить неопределенность. Мы предлагаем, чтобы ребенок, который уже обучается и воспитывается по дошкольной программе, мог завершить ее до лета", – сказал Аймагамбетов.

По его мнению, это позволит ему подготовиться к школе на должном уровне.

"Только после этого ребенка можно будет отчислить, а на его место принять детей, которые стоят в очереди. Это не потребует никаких дополнительных расходов. Мы просто устраняем пробелы в правоприменительной практике, чтобы обеспечить четкую определенность в реализации этой нормы", – дополнил депутат.

Ранее депутаты Мажилиса Парламента Казахстана одобрили в первом чтении проект закона, которым вводится норма о единовременной выплате для призеров международных конкурсов научных проектов.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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