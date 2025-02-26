Некоторые школьники смогут получить 6 млн тенге единовременной выплаты

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана на пленарном заседании палаты 26 февраля 2025 года одобрили в первом чтении проект закона, которым вводится норма о единовременной выплате для призеров международных конкурсов научных проектов, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры и образования". Документом предлагается ряд норм, направленных на поддержку одаренных детей.

"В прошлом году мы приняли закон, который позволяет победителям самых престижных международных научных конкурсов поступать на обучение по государственному гранту без сдачи ЕНТ. Кроме того, мы расширили программу "Болашак", позволив победителям и призерам этих конкурсов поступать в ведущие зарубежные вузы на уровне бакалавриата. В ходе работы над законопроектом внесены нормы по осуществлению единовременной выплаты победителям и призерам международных конкурсов научных проектов, а также педагогам, подготовившим их. Мы считаем, что это мероприятие имеет важное значение для развития научного потенциала молодежи и мотивации талантливых студентов к участию в научных инициативах", – сказал депутат Асхат Аймагамбетов.

Отвечая на вопросы коллег, он сообщил, что речь идет о единовременной выплате победителям таких олимпиад – около 6 млн тенге, а подготовившим их педагогам – около 500 тыс. тенге.

Также предлагается освобождение от обязательной отработки по итогам завершения обучения за счет госзаказа лиц, являющихся получателями государственного пособия и воспитывающих ребенка с инвалидностью, а также лиц, осуществлявших уход за лицом с инвалидностью первой группы.

Законопроектом также вводится проект "детям школьного возраста возможность посещения организаций культуры.

Документом предлагаются также нормы, направленные на развитие библиотечных фондов и поддержку книгоиздания, проведение образовательных и культурных мероприятий в библиотеках.

"Законопроектом обеспечивается возможность детям оставаться в детском саду после достижения 6-летнего возраста до начала учебного года. В настоящее время родители часто сталкиваются с тем, что их детей исключают из детского сада сразу после достижения 6 лет, даже если до начала школы остается несколько месяцев. Эта норма позволит детям оставаться в детском саду до лета, облегчая родителям процесс организации ухода за ребенком", – резюмировал Асхат Аймагамбетов.

12 сентября 2024 года стало известно, что по 5,5 млн тенге получат казахстанские школьники за победу на всемирных олимпиадах.

22 ноября сообщалось, что 48 школьников стали призерами Президентской олимпиады по естественно-математическим предметам.