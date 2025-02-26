Это не отлов – Ерлан Омаров рассказал, как будет работать ветеринарная скорая помощь

В Алматы по инициативе акимата города была запущена скорая ветеринарная помощь для бездомных животных. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс. Часть горожан поддержала инициативу, однако некоторые ошибочно предположили, что вместо помощи будет проводиться отлов.

В ответ на это заместитель руководителя Управления предпринимательства и инвестиций Ерлан Омаров в интервью подробно рассказал о том, как работает новый механизм оказания помощи животным, оказавшимся в сложной ситуации. Чтобы горожане могли быстрее привыкнуть к новой услуге, в рамках пилотного проекта они могут звонить по единому номеру 109.

Он подчеркнул, что запуск этой службы является важным шагом в улучшении условий жизни животных в городе, которая привлечет внимание горожан к проблемам зоозащиты, а также поощрит ответственное отношение к животным.

– Ерлан Найманбаевич, могли бы вы рассказать, как работает скорая ветеринарная помощь для бродячих животных? Каким образом можно вызвать помощь для бездомных животных и отследить судьбу раненых животных?

– Скорая ветеринарная помощь предназначена для оперативного реагирования на случаи, когда бездомные животные нуждаются в медицинской помощи. На сегодняшний день в нашей службе ветеринарной скорой помощи работают две бригады, в состав которых входят два водителя, два врача-ветеринара и два фельдшера. Кроме того, в пункте временного содержания животных задействованы четыре фельдшера, которые занимаются приемом животных, поступающих по линии ветеринарной скорой помощи. Они проводят первичный осмотр, выполняют необходимые медицинские процедуры и обеспечивают дальнейший уход за животными.

Вызвать ветеринарную скорую помощь можно по номерам: 8 708 595 64 04, 338-27-59 или единому номеру 109. Отмечу, что номер 109 используется временно, чтобы горожане могли быстрее адаптироваться к новой услуге и оперативно обращаться за помощью к животным, оказавшимся в сложной ситуации.

Помимо этого, вся информация о работе ветеринарной скорой помощи будет регулярно публиковаться в Instagram, а также на отдельной странице, которую мы сейчас разрабатываем. Там будут размещаться отчеты о спасенных и выхоженных животных, а также данные о собаках, которые готовы к передаче в новые семьи.

Например, мы будем публиковать информацию о менее агрессивных собаках, которые уже адаптированы и могут быть переданы под опеку.

– Есть ли географические ограничения по обслуживанию? Программа ограничена только Алматы? Ведь бывает, что бродячие животные попадают в город с территории области.

– Конечно, территориально наша служба работает в пределах Алматы. Однако собаки не различают границ – для них не существует разделения на Алматинскую область и город. Они не обязаны соблюдать такие границы и могут свободно перемещаться. Поэтому любая собака, находящаяся на территории Алматы, попадает под нашу опеку и помощь.

Хотелось бы подчеркнуть, что наша ветеринарная скорая помощь в первую очередь ориентирована на спасение и наблюдение за теми собаками, которые были выпущены в рамках программы ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация и Выпуск. – Прим. редакции) и имеют зеленые бирки. Эти животные уже прошли стерилизацию или кастрацию, были вакцинированы, им установлены чипы и бирки. Однако дальнейшая судьба многих из них до сих пор оставалась неясной. Несмотря на то, что за некоторыми из них следили волонтеры и кураторы, случаи, когда таких собак сбивают, избивают или они оказываются в беде, к сожалению, не редкость. Наша служба будет уделять особое внимание таким животным. В рамках этой работы мы будем проводить ревакцинацию этих собак от бешенства и чумки, осуществлять регулярные осмотры и в случае необходимости оказывать им медицинскую помощь. При потребности будем транспортировать животных в пункт временного содержания или в ветеринарные клиники для оказания более серьезной помощи.

– Какие виды экстренной помощи предоставляются животным?

– Ситуации бывают разные. К примеру, недавно была сбита кошка. Мы транспортировали ее в наш пункт временного содержания, провели осмотр, провели все необходимые процедуры, обработку. Затем зооактивисты и волонтеры выразили желание помочь, и мы вместе с ними перевезли ее в клинику, где сделали рентген. Сейчас кошка получает лечение.

– Ну и вопрос финансирования. Кто за все это платит?

– На сегодняшний день программа работает в рамках существующего бюджета. Ее запуск стал возможен благодаря экономии и оптимизации. Все расходы на ее реализацию и деятельность бригад включены в бюджет Городской ветеринарной службы. Однако хочу особо подчеркнуть, что скорая ветеринарная помощь не является структурой, занимающейся отловом. Это исключительно структура ветеринарии, которая занимается лечебно-профилактическими мероприятиями, и в ее рамках работают только ветеринарные врачи и фельдшеры. Отлов животных не входит в ее обязанности.

– Тем не менее некоторые горожане восприняли программу с недоверием, опасаясь, что под видом оказания помощи приедет обычный отлов и животное просто усыпят. Есть ли такие риски?

– Хочу сразу пояснить, что это скорее преждевременная реакция, выражение недовольства или нежелания помогать животным, я это так воспринимаю. Отлов животных существует уже более 10 лет, его структура не менялась и менять ее не планируется. На самом деле существует общая городская ветеринарная служба, в рамках которой есть отделы ветеринарии и отлова. Как я уже говорил, ветеринарная скорая помощь теперь будет закреплена именно за отделом ветеринарии, поскольку они занимаются лечебно-профилактическими мероприятиями. Бывают случаи, когда машины схожи по внешнему виду, но на них есть соответствующие надписи на двух языках – казахском и русском, где указано, что это именно "ветеринарная скорая помощь", или "ветеринарлық жедел жәрдем қызметі".

Фото: акимат города Алматы

– Для обеспечения прозрачности и открытости планируется ли привлекать в проект волонтеров, зоозащитные организации?

– Вся работа, которая ранее проводилась по отлову и ОСВВ, а также по ветеринарной скорой помощи, на сегодняшний день абсолютно прозрачна. Почему? Потому что ранее были подписаны меморандумы и соглашения с общественными организациями, зооволонтерами, зоозащитниками и зооактивистами. Мы очень тесно сотрудничаем с ними, и на сегодняшний день реализуем множество проектов, таких как "Кошкин дом" и "Парк им. Горького", которые мы развиваем вместе. Собаки, которые проходят ОСВВ, отпускаются совместно с зоозащитниками и зооволонтерами, которые назначают кураторов для каждого района или микрорайона. Вся наша работа тесно связана с их активностью и участием.

– В целом сколько в Алматы насчитывается бродячих животных? Насколько актуальна эта проблема?

– Точно определить численность бродячих животных очень сложно. Поскольку домашнее животное, которое когда-то было чьим-то, может стать бродячим в любой момент – через день или месяц. Оно может сбежать, стать ненужным и брошенным, или владельцы могут переехать и оставить его. Естественно, в целях выживания такие животные начинают бродить и, в конце концов, становятся безнадзорными. Повторюсь, что точно подсчитать их количество невозможно.

Кроме того, существует значительная миграция животных из сельских районов. Мы граничим с населенными пунктами Алматинской области, многие собаки мигрируют в город в поисках пищи. Бывали случаи, когда жители наблюдали, как небольшие группы собак перебегают в город в поисках еды.

– Продолжается ли в городе бесплатная стерилизация домашних животных?

– Да, конечно, в рамках реализации закона о гуманном обращении с животными в текущем году будет проводиться бесплатная стерилизация и кастрация животных. Сейчас проводятся конкурсные процедуры, и мы планируем завершить их в марте. Работы по всем районам города мы планируем начать с апреля.

Стерилизация и кастрация, как показывает мировой опыт, способствуют в первую очередь сокращению численности животных. Но, как я уже говорил, большинство бездомных животных на сегодняшний день – это мигрирующие собаки.

– Куда могут обратиться горожане с вопросом о бесплатной стерилизации?

– После завершения конкурсных процедур данные всех поставщиков, с которыми будет заключен договор, мы опубликуем на официальном сайте управления, а также в СМИ, где укажем адрес, контактные номера, сроки и время проведения.

– Спасибо за интервью!