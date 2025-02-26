Это не отлов – Ерлан Омаров рассказал, как будет работать ветеринарная скорая помощь
В ответ на это заместитель руководителя Управления предпринимательства и инвестиций Ерлан Омаров в интервью подробно рассказал о том, как работает новый механизм оказания помощи животным, оказавшимся в сложной ситуации. Чтобы горожане могли быстрее привыкнуть к новой услуге, в рамках пилотного проекта они могут звонить по единому номеру 109.
Он подчеркнул, что запуск этой службы является важным шагом в улучшении условий жизни животных в городе, которая привлечет внимание горожан к проблемам зоозащиты, а также поощрит ответственное отношение к животным.
– Ерлан Найманбаевич, могли бы вы рассказать, как работает скорая ветеринарная помощь для бродячих животных? Каким образом можно вызвать помощь для бездомных животных и отследить судьбу раненых животных?
– Скорая ветеринарная помощь предназначена для оперативного реагирования на случаи, когда бездомные животные нуждаются в медицинской помощи. На сегодняшний день в нашей службе ветеринарной скорой помощи работают две бригады, в состав которых входят два водителя, два врача-ветеринара и два фельдшера. Кроме того, в пункте временного содержания животных задействованы четыре фельдшера, которые занимаются приемом животных, поступающих по линии ветеринарной скорой помощи. Они проводят первичный осмотр, выполняют необходимые медицинские процедуры и обеспечивают дальнейший уход за животными.
Вызвать ветеринарную скорую помощь можно по номерам: 8 708 595 64 04, 338-27-59 или единому номеру 109. Отмечу, что номер 109 используется временно, чтобы горожане могли быстрее адаптироваться к новой услуге и оперативно обращаться за помощью к животным, оказавшимся в сложной ситуации.
Помимо этого, вся информация о работе ветеринарной скорой помощи будет регулярно публиковаться в Instagram, а также на отдельной странице, которую мы сейчас разрабатываем. Там будут размещаться отчеты о спасенных и выхоженных животных, а также данные о собаках, которые готовы к передаче в новые семьи.
Например, мы будем публиковать информацию о менее агрессивных собаках, которые уже адаптированы и могут быть переданы под опеку.
– Есть ли географические ограничения по обслуживанию? Программа ограничена только Алматы? Ведь бывает, что бродячие животные попадают в город с территории области.
– Конечно, территориально наша служба работает в пределах Алматы. Однако собаки не различают границ – для них не существует разделения на Алматинскую область и город. Они не обязаны соблюдать такие границы и могут свободно перемещаться. Поэтому любая собака, находящаяся на территории Алматы, попадает под нашу опеку и помощь.
Хотелось бы подчеркнуть, что наша ветеринарная скорая помощь в первую очередь ориентирована на спасение и наблюдение за теми собаками, которые были выпущены в рамках программы ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация и Выпуск. – Прим. редакции) и имеют зеленые бирки. Эти животные уже прошли стерилизацию или кастрацию, были вакцинированы, им установлены чипы и бирки. Однако дальнейшая судьба многих из них до сих пор оставалась неясной. Несмотря на то, что за некоторыми из них следили волонтеры и кураторы, случаи, когда таких собак сбивают, избивают или они оказываются в беде, к сожалению, не редкость. Наша служба будет уделять особое внимание таким животным. В рамках этой работы мы будем проводить ревакцинацию этих собак от бешенства и чумки, осуществлять регулярные осмотры и в случае необходимости оказывать им медицинскую помощь. При потребности будем транспортировать животных в пункт временного содержания или в ветеринарные клиники для оказания более серьезной помощи.
– Какие виды экстренной помощи предоставляются животным?
– Ситуации бывают разные. К примеру, недавно была сбита кошка. Мы транспортировали ее в наш пункт временного содержания, провели осмотр, провели все необходимые процедуры, обработку. Затем зооактивисты и волонтеры выразили желание помочь, и мы вместе с ними перевезли ее в клинику, где сделали рентген. Сейчас кошка получает лечение.
– Ну и вопрос финансирования. Кто за все это платит?
– На сегодняшний день программа работает в рамках существующего бюджета. Ее запуск стал возможен благодаря экономии и оптимизации. Все расходы на ее реализацию и деятельность бригад включены в бюджет Городской ветеринарной службы. Однако хочу особо подчеркнуть, что скорая ветеринарная помощь не является структурой, занимающейся отловом. Это исключительно структура ветеринарии, которая занимается лечебно-профилактическими мероприятиями, и в ее рамках работают только ветеринарные врачи и фельдшеры. Отлов животных не входит в ее обязанности.
– Тем не менее некоторые горожане восприняли программу с недоверием, опасаясь, что под видом оказания помощи приедет обычный отлов и животное просто усыпят. Есть ли такие риски?
– Хочу сразу пояснить, что это скорее преждевременная реакция, выражение недовольства или нежелания помогать животным, я это так воспринимаю. Отлов животных существует уже более 10 лет, его структура не менялась и менять ее не планируется. На самом деле существует общая городская ветеринарная служба, в рамках которой есть отделы ветеринарии и отлова. Как я уже говорил, ветеринарная скорая помощь теперь будет закреплена именно за отделом ветеринарии, поскольку они занимаются лечебно-профилактическими мероприятиями. Бывают случаи, когда машины схожи по внешнему виду, но на них есть соответствующие надписи на двух языках – казахском и русском, где указано, что это именно "ветеринарная скорая помощь", или "ветеринарлық жедел жәрдем қызметі".
Фото: акимат города Алматы
– Для обеспечения прозрачности и открытости планируется ли привлекать в проект волонтеров, зоозащитные организации?
– Вся работа, которая ранее проводилась по отлову и ОСВВ, а также по ветеринарной скорой помощи, на сегодняшний день абсолютно прозрачна. Почему? Потому что ранее были подписаны меморандумы и соглашения с общественными организациями, зооволонтерами, зоозащитниками и зооактивистами. Мы очень тесно сотрудничаем с ними, и на сегодняшний день реализуем множество проектов, таких как "Кошкин дом" и "Парк им. Горького", которые мы развиваем вместе. Собаки, которые проходят ОСВВ, отпускаются совместно с зоозащитниками и зооволонтерами, которые назначают кураторов для каждого района или микрорайона. Вся наша работа тесно связана с их активностью и участием.
– В целом сколько в Алматы насчитывается бродячих животных? Насколько актуальна эта проблема?
– Точно определить численность бродячих животных очень сложно. Поскольку домашнее животное, которое когда-то было чьим-то, может стать бродячим в любой момент – через день или месяц. Оно может сбежать, стать ненужным и брошенным, или владельцы могут переехать и оставить его. Естественно, в целях выживания такие животные начинают бродить и, в конце концов, становятся безнадзорными. Повторюсь, что точно подсчитать их количество невозможно.
Кроме того, существует значительная миграция животных из сельских районов. Мы граничим с населенными пунктами Алматинской области, многие собаки мигрируют в город в поисках пищи. Бывали случаи, когда жители наблюдали, как небольшие группы собак перебегают в город в поисках еды.
– Продолжается ли в городе бесплатная стерилизация домашних животных?
– Да, конечно, в рамках реализации закона о гуманном обращении с животными в текущем году будет проводиться бесплатная стерилизация и кастрация животных. Сейчас проводятся конкурсные процедуры, и мы планируем завершить их в марте. Работы по всем районам города мы планируем начать с апреля.
Стерилизация и кастрация, как показывает мировой опыт, способствуют в первую очередь сокращению численности животных. Но, как я уже говорил, большинство бездомных животных на сегодняшний день – это мигрирующие собаки.
– Куда могут обратиться горожане с вопросом о бесплатной стерилизации?
– После завершения конкурсных процедур данные всех поставщиков, с которыми будет заключен договор, мы опубликуем на официальном сайте управления, а также в СМИ, где укажем адрес, контактные номера, сроки и время проведения.
– Спасибо за интервью!