Скорая ветпомощь: как будут спасать уличных собак и кошек в Алматы

В Алматы появилась скорая ветеринарная помощь для бродячих домашних животных. Эта новость вызвала много вопросов у алматинцев и любителей четвероногих. Что подразумевает под собой появление неотложки для собак и кошек и как она будет работать – в материале Zakon.kz.

По информации администрации города, новый отдел Коммунального государственного предприятия на ПХВ "Алматинская ветеринарная служба" был необходим для оперативного реагирования в критических ситуациях для бродячих и безнадзорных животных, состояние которых требует неотложной ветпомощи, а также транспортировку пострадавших до клиники.

"Для обеспечения работы службы сформированы две специализированные бригады, оснащенные всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи животным. Среди случаев, при которых необходим вызов скорой ветеринарной помощи, выделяют: тяжелые травмы вследствие ДТП или падений, отравления, укусы, способные привести к осложнениям и инфекциям, острые заболевания, такие как коллапс, сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательные расстройства", – отмечается в сообщении.

Фото: акимат Алматы

Ветеринарная помощь будет оказываться безнадзорным и бродячим животным, оказавшимся в беде. Для их транспортировки используются две специализированные грузовые машины, оборудованные необходимыми приспособлениями для транспортировки, клетками для мелких животных, носилками, лекарственными препаратами первой необходимости, перевязочными материалами и диагностическим оборудованием.

Фото: акимат Алматы

Для алматинцев указали контакты, по которым можно вызвать на помощь животному скорую ветеринарную бригаду: 8 708 595 64 04, 338-27-59, а также единой круглосуточной службы Алматы – 109.

Многих любителей четвероногих смутило сходство телефонных номеров с контактами отлова. Мы обратились за разъяснением возникших вопросов к заместителю руководителя Управления предпринимательства и инвестиций Алматы Ерлану Омарову.

На вопрос, какая связь между скорой ветеринарной помощью и службой отлова, специалист ответил, что отлов существует с 2012 года, деятельность идет вне зависимости от появления новой структуры.

"Раз идет речь о ветеринарной помощи нуждающимся в ней уличным животным Алматы, то, соответственно, структура создана внутри КГП на ПХВ "Городская ветеринарная служба", куда входит и отлов. У отделов единая диспетчерская служба, отсюда – одни телефонные номера. Но скорая ветпомощь работает отдельно от отлова. В бригадах, следующих на экстренный вызов, нет отловщиков. Выезжают на заявку фельдшер, ветеринарный врач и водитель". Ерлан Омаров

Он добавил, что помощь будет предоставляться на круглосуточной основе. С животными работают медики с опытом более 10 лет, которые в любую минуту готовы помочь собакам, кошкам и сельхозживотным.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, специалист рассказал, почему было принято решение создать в Алматы скорую помощь для животных.

"В рамках закона о гуманном отношении к домашним животным реализуется программа ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Выпуск). Через 2,5 года после принятия этой программы в Алматы появилась значительная часть собак, которые после необходимых процедур были выпущены на улицы мегаполиса. Эта категория животных нуждается в неотложной помощи при травмах и болезнях. Также нужно периодически проводить осмотр их состояния, ревакцинацию от чумы, бешенства и других заболеваний". Ерлан Омаров

В пункте скорой ветеринарной помощи есть свои врачи и фельдшеры, имеются операционные. Только в случае необходимости при опасной ситуации, когда требуется обширное обследование – сделать рентген или УЗИ, животные будут транспортироваться в ветклинику.

Вместе с тем дополнительно ветеринарная скорая помощь будет отрабатывать срочные вызовы даже в тех случаях, когда во время стычек с другой особью были нанесены ранения и травмы собаке или кошке, имеющей хозяина.

Травмирование домашних животных и как их спасают

Фото: freepik

По словам собеседника, в случае, если собаку или кошку сбил автомобиль, при получении серьезных травм животное в срочном порядке будет транспортировано в операционную, где проведут все необходимые манипуляции по лечению и все это будет бесплатно. После срочной помощи пострадавший четвероногий будет находиться на реабилитации в пункте временного содержания.

"Лечение будет проводиться за счет средств КГП на ПХВ "Городская ветеринарная служба", чьей структурой является скорая ветеринарная помощь. Это первичная помощь: доставка в соответствующую клинику, перевязки, уколы, осмотры. Подготовлено порядка 25 мест для содержания и выхаживания домашних животных. Потом собаки будут выпускаться по программе ОСВВ на прежние места обитания, либо передаваться по договорам адопции (обустройства) третьим лицам. Также в случае договоренности передаваться в приюты и питомники", – пояснил Ерлан Омаров.

Если же у пострадавшего питомца есть хозяин, то оплачивать медицинские услуги и нести ответственность за лохматого придется ему.

С бездомными собаками и кошками было сложнее – случись беда, ситуацию разрешали неравнодушные люди и волонтеры. Теперь в Алматы для этого создана скорая ветеринарная помощь, заверил спикер.

