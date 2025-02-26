Единую систему мониторинга атмосферного воздуха создадут в Усть-Каменогорске

Аким ВКО Нурымбет Сактаганов провел совещание по вопросам экологии с участием всех профильных управлений и департаментов и представителей экологического бюро "Өскемен Тынысы".

Был рассмотрен целый комплекс вопросов, связанных с состоянием атмосферного воздуха в Усть-Каменогорске, в частности, в дни неблагоприятных метеоусловий (НМУ). В такие дни, согласно Экологическому кодексу РК, предприятия-загрязнители должны снижать количество выбросов. Наряду с этим специалисты подняли проблему того, что ряд компаний не пускают экологов на свою территорию, не дают проводить замеры. А между тем в областном центре насчитывается 22 предприятия, которые должны установить автоматические системы мониторинга и обеспечить беспрепятственный доступ к ним сотрудников профильного департамента. На особый контроль нужно взять инвестиционные программы по снижению выбросов Казцинка и УК ТЭЦ, поскольку 75 процентов выбросов в атмосферу приходятся именно на эти предприятия.

"Нужно провести встречу с крупными компаниями, выработать для них жесткие требования по снижению выбросов, получить алгоритмы на ближайшие 5-10 лет, как они планируют этого добиться. И также необходимо провести переговоры об участии этих компаний в развитии центрального теплоснабжения города", – сказал эколог Даулет Асанов.

Фото: пресс-центр ВКО

Как отметили представители общественного бюро "Өскемен Тынысы", на сегодняшний день у них есть карта мест в городе, где необходимо установить датчики, причем в карту вошли и те микрорайоны, где раньше состояние атмосферного воздуха не подвергалось какому-либо анализу. И таким образом мониторинг будет вестись по всему городу без исключений. Сейчас, по словам председателя экологического бюро "Өскемен Тынысы" Елены Березинской-Абиловой, в городе работают 10 датчиков системы мониторинга.

"Мы предлагаем их передвинуть в другие зоны и дополнить, чтобы обеспечить покрытие всего города", – сказала Елена Березинская-Абилова.

Фото: пресс-центр ВКО

Дополнительно к этому будут работать системы оповещения, в том числе и в школах, в дни НМУ дети будут переходить на дистанционное обучение.

Алгоритм перехода, по словам руководителя "Өскемен Тынысы" Елены Березинской-Абиловой, должен быть утвержден на заседании маслихата, чтобы все депутаты проголосовали "за", сейчас он проходит этапы согласования со всеми ведомствами.

Специалисты экологического бюро дополнительно предложили ввести видеофиксацию загрязнений и размещение информации о состоянии атмосферного воздуха в городе на LED-экранах. Это обеспечит доступность важной информации.

"Нужно также заменить датчики "Казгидромета", которые работают еще с советских времен, и интегрировать их в единую систему мониторинга, этим должно заняться Управление цифровизации и архивов. Только так мы будем видеть полную картину и четко понимать, где и какие превышения фиксируются чаще всего", – подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

Одно из условий установки и обновления датчиков – определение в атмосфере максимального количества веществ первого класса опасности, а также радиационного фона. Помимо этого, Управлению цифровизации и архивов необходимо поработать над созданием и усовершенствованием мобильных приложений, где будет аккумулироваться вся информация об экологической ситуации в городе. Приложения должны работать так, чтобы жители областного центра могли в один клик узнать не только о погоде, но и об НМУ, превышениях ПДК и т.д. Также будет создана цифровая платформа для общественного контроля и жалоб населения, где можно будет оставлять данные о том или ином предприятии-загрязнителе, в том числе видео и фото.

Фото: пресс-центр ВКО

Глава региона акцентировал внимание на том, что экологическая ситуация зависит не только от промышленных предприятий. Свой "вклад" вносит, к примеру, и общественный транспорт. И сегодня только один автобусный парк закупил электробусы и будет тестировать их в холодное время года. Аким области поручил всем перевозчикам составить программу поэтапного перехода на более экологические виды топлива – газ или электричество. Необходимо создать эко-посты по замеру выбросов от автотранспорта с привлечением специалистов Департамента полиции и природоохранной прокуратуры региона.

Также речь шла о частном секторе Усть-Каменогорска, где насчитывается около 29 тысяч домов. Уже звучало предложение установить блочно-модульные котельные или подключить частные дома к тем теплоисточникам, у которых есть профицит, – это Согринская ТЭЦ и котельная №8. Необходимо еще раз внимательно изучить этот вопрос, при этом акимату города важно не просто обозначить на бумаге план, а пообщаться с жителями, выслушать их мысли на этот счет. Критике со стороны Нурымбета Сактаганова подверглось и затягивание сроков в определении места для переработки ТБО, хотя это тоже экологическая проблема, требующая решения.

"Нужно признать эту проблему, что мусоросортировочная линия в Усть-Каменогорске, которая была построена для мусоросжигательного завода, сейчас в этом виде не нужна. И строить необходимо на том участке, который ранее был выделен в Уланском районе", – пояснил эколог Роман Честных.

Аким области также поручил пересмотреть программу озеленения и привлекать к этому важному делу специалистов. Хаотичной высадки быть не должно. Важно определить места и саженцы, которые являются сорбентом. Создание "зленых стен", по опыту крупных городов, тоже положительно скажется на экологии города.

Фото: пресс-центр ВКО

Как отметил Нурымбет Сактаганов, в решении всех этих важных вопросов акимат города не должен оставаться в стороне.

"Акимат Усть-Каменогорска, с вами или без вас мы решим все эти вопросы. Вы до сих пор не решили вопрос с участком под полигон ТБО. Отсидеться и отмолчаться не получится. Вы должны сами ходить по городу, разговаривать с жителями, от проблемных вопросов никуда не деться и нужно уметь брать на себя ответственность", – подытожил Нурымбет Сактаганов.

Планы мероприятий по всем вышеуказанным направлениям с указанием сроков и ответственных лиц аким области поручил предоставить в срок до 10 марта.