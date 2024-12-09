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Общество

Как строительство ТЭЦ повлияет на экологию Усть-Каменогорска

Алматинская ТЭЦ-3, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 14:25 Фото: Zakon.kz
Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев на пресс-конференции в СЦК 9 декабря 2024 года ответил на вопрос, как строительство ТЭЦ в Усть-Каменогорске повлияет на экологию города, сообщает Zakon.kz.

Он пояснил, почему строится именно ТЭЦ, а не ГЭС. По словам Ермека Кошербаева, ГЭС не могут производить необходимое количество электроэнергии и тепловой энергии в энергодефицитном регионе.

"ТЭЦ будет строиться в Уланском районе, это пригородный район Усть-Каменогорска. При этом учтена вся роза ветров. Будут использоваться технологии, которые помогут сократить количество вредных выбросов", – сказал Ермек Кошербаев.

Он напомнил, что существующие ТЭЦ в городе имеют 60-70-летнюю историю и используют устаревшее оборудование по очистке воздуха от частиц, выделяющихся при сжигании угля.

"Несмотря на то, что ставятся какие-то дымоуловители, другие средства защиты, они все-таки не могут поймать большинство тех частиц, которые выделяются в воздух. Поэтому при строительстве этой ТЭЦ мы компании "Самрук-Энерго" высказали свои условия, что должны быть учтены все эти факторы. Ну и основной фактор, что рано или поздно газ, мы полагаем, придет, переговоры соответствующие ведутся, чтобы была возможность сразу же перевода этой ТЭЦ на газ", – отметил аким.

Он сообщил, что в следующем году начнутся проектно-изыскательные работы по ТЭЦ. Строительство объекта займет три года.

Ранее сообщалось, что Мажилис принял в работу проект закона, которым регулируются вопросы строительства россиянами угольных теплоэлектроцентралей в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. 

Бауыржан Муканов
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