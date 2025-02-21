Многодетные матери Шымкента получат почти по 20 тысяч тенге

В Шымкенте многодетным матерям в преддверии 8 Марта будет предоставлена единовременная социальная выплата. Об этом 21 февраля 2025 года рассказали в городском акимате, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации властей, по состоянию на 1 февраля текущего года в мегаполисе проживает 67 741 многодетная мать (награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" – 13 805, и многодетные матери, у которых 4-5 детей, – 53 936).

"В соответствии с решением маслихата Шымкента к 8 Марта – Международному женскому дню – матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", получившим звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, выплачивается единовременная социальная выплата в размере 5 МРП (19 660 тенге. – Прим. ред.)". Пресс-служба акима Шымкента

Власти уточнили, что список многодетных матерей для единовременной соцвыплаты будет взят из базы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Ранее сообщалось, что в Казахстане более 49 млрд тенге получили многодетные семьи и награжденные матери в виде пособий с начала 2025 года. С размерами выплат можете ознакомиться здесь.