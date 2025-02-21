#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.76
521.7
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.76
521.7
5.63
Общество

Многодетные матери Шымкента получат почти по 20 тысяч тенге

Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, микрозайм, кредит, оплата, платеж, займ, микрокредит, долг, долги , фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 13:39 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте многодетным матерям в преддверии 8 Марта будет предоставлена единовременная социальная выплата. Об этом 21 февраля 2025 года рассказали в городском акимате, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации властей, по состоянию на 1 февраля текущего года в мегаполисе проживает 67 741 многодетная мать (награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" – 13 805, и многодетные матери, у которых 4-5 детей, – 53 936).

"В соответствии с решением маслихата Шымкента к 8 Марта – Международному женскому дню – матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", получившим звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, выплачивается единовременная социальная выплата в размере 5 МРП (19 660 тенге. – Прим. ред.)".Пресс-служба акима Шымкента

Власти уточнили, что список многодетных матерей для единовременной соцвыплаты будет взят из базы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Ранее сообщалось, что в Казахстане более 49 млрд тенге получили многодетные семьи и награжденные матери в виде пособий с начала 2025 года. С размерами выплат можете ознакомиться здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
В Казахстане впервые за долгое время начал дешеветь картофель
Общество
13:22, Сегодня
В Казахстане впервые за долгое время начал дешеветь картофель
Активный циклон с осадками и теплом прорывается в Казахстан
Общество
13:16, Сегодня
Активный циклон с осадками и теплом прорывается в Казахстан
Лишение свободы грозит алматинцу за "игры в шпионов"
Общество
12:52, Сегодня
Лишение свободы грозит алматинцу за "игры в шпионов"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: