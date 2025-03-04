Получат ли жительницы Алматы денежную выплату к 8 Марта

Совсем скоро в ряде государств и стран мира, в том числе и в Казахстане, будут отмечать Международный женский день. В преддверии этого праздника некоторые жительницы нашей страны получат единовременную выплату. Получат ли ее алматинки, корреспондент Zakon.kz узнал в акимате мегаполиса.

В пресс-службе акимата Алматы нам сообщили, что единовременной социальной выплаты в южной столице не будет .

Согласно предоставленной властями информации, в Алматы предусмотрена единовременная социальная помощь на следующие праздничные дни:

День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан; День Победы в Великой Отечественной войне; День Независимости Республики Казахстан.

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21 февраля 2025 года стало известно, что многодетным матерям в преддверии Международного женского дня будет предоставлена единовременная социальная выплата в размере 19 660 тенге. Позднее сообщалось, что единовременную соцпомощь в размере 9 830 тенге получат 36 тыс. астанчанок. Также денежную выплату в 19 660 тенге получат жительницы Мангистауской области.