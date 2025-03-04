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Общество

Получат ли жительницы Алматы денежную выплату к 8 Марта

Получат ли жительницы Алматы денежную выплату к 8 Марта, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 16:19 Фото: freepik
Совсем скоро в ряде государств и стран мира, в том числе и в Казахстане, будут отмечать Международный женский день. В преддверии этого праздника некоторые жительницы нашей страны получат единовременную выплату. Получат ли ее алматинки, корреспондент Zakon.kz узнал в акимате мегаполиса.

В пресс-службе акимата Алматы нам сообщили, что единовременной социальной выплаты в южной столице не будет.

Согласно предоставленной властями информации, в Алматы предусмотрена единовременная социальная помощь на следующие праздничные дни:

  1. День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан;
  2. День Победы в Великой Отечественной войне;
  3. День Независимости Республики Казахстан.

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21 февраля 2025 года стало известно, что многодетным матерям в преддверии Международного женского дня будет предоставлена единовременная социальная выплата в размере 19 660 тенге. Позднее сообщалось, что единовременную соцпомощь в размере 9 830 тенге получат 36 тыс. астанчанок. Также денежную выплату в 19 660 тенге получат жительницы Мангистауской области.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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