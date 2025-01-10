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Общество

Завершено ли расследование дела об убийстве Шерзата Полата – ответ МВД

Завершено ли расследование дела об убийстве Шерзата Полата – ответ МВД, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 13:47 Фото: Instagram/justice_for_sherzat
В Министерстве внутренних дел Казахстана до конца 2024 года планировали завершить расследование уголовного дела об убийстве Шерзата Полата. Но позднее были дополнительно зарегистрированы еще восемь уголовных дел, из-за чего досудебное расследование продолжилось, сообщает Zakon.kz.

О том, что расследование убийства 16-летнего подростка в Талгаре находится на стадии завершения, 11 декабря рассказал заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.

"Департаментом полиции Алматинской области зарегистрировано уголовное дело по факту убийства в Талгаре. Дополнительно зарегистрированы восемь уголовных дел по факту кражи, хулиганства, угрозы и недонесения о преступлении. В отношении 11 фигурантов дела избрана мера пресечения "содержание под стражей". В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам будет принято процессуальное решение", – ответили в пресс-службе МВД РК на запрос Kazinform 10 января 2025 года.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.

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3 января 2025 года Касым-Жомарт Токаев высказался об убийстве Шерзата Полата. Президент заявил, что "следственные действия подошли к завершению, в скором времени состоится суд по данному делу".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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