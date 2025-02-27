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Общество

Минздрав пересмотрит методы диагностики и лечения рака

Пустая палата, больница, лечение, медицинские приборы , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 12:21 Фото: primeminister.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, как изменится онкологическая помощь казахстанцам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметила, что ведомством для улучшения доступности онкологической помощи в 2024 году введены в эксплуатацию шесть новых линейных ускорителей в пяти регионах страны. Это позволило, по словам Альназаровой, увеличить охват лучевой терапией до 41% с ростом на 3,2%.

"Важным шагом для точной диагностики заболеваний и разработки эффективных методов лечения от рака стало открытие двух новых центров ПЭТ/КТ и одного циклотронно-производственного комплекса в Алматы. В ближайшие годы в Казахстане заработают новые центры ядерной медицины в Астане, Актау, Кызылорде, Караганде и Актобе, а также центры тераностики в Алматы, Караганде и Актобе. Также намечено в этом году строительство здания и оснащение циклотронно-производственным комплексом Института ядерной физики Министерства энергетики в Алматы", – добавила глава Минздрава.

Данные меры, по словам министра, позволят обеспечить на 100% охват нуждающихся в онкологической помощи пациентов ПЭТ-диагностикой, инновационными методами лечения и повысить доступность радионуклидной терапии.

В итоге пациенты с тяжелыми диагнозами смогут лечиться рядом с домом, без необходимости ехать за рубеж, в другие города и ждать своей очереди.

Ранее Акмарал Альназарова указала на снижение рождаемости в Казахстане. 

Мадина Мамырханова
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