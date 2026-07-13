Минздрав планирует внедрить новые технологии диагностики и лечения рака

Министерство здравоохранения подготовило поправки в стандарт организации оказания онкологической помощи населению Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Документ направлен на дальнейшее совершенствование онкологической службы страны с учетом современных медицинских технологий и международного опыта.

В частности, предусмотрено внедрение новых методов диагностики и лечения онкологических заболеваний, включая интервенционную радиологию и современные виды радиационной онкологии. Это позволит расширить возможности специализированной медицинской помощи и повысить эффективность лечения пациентов.

Кроме того, предлагается создание координационно-консультативно-диагностических подразделений, которые будут обеспечивать организацию и мониторинг качества скрининговых программ в регионах.

Ожидается, что это повысит эффективность раннего выявления онкологических заболеваний и обеспечит единые подходы к проведению профилактических обследований.

В рамках развития онкологической службы также предусмотрено создание экспертных эндоскопических центров, расширение штатной численности профильных специалистов и совершенствование оснащения медицинских организаций, оказывающих онкологическую помощь.

В Минздраве отмечают, что важным нововведением в стандарте стала четкая регламентация маршрута "зеленого" коридора для пациентов с подозрением на онкологию. Главное изменение – сроки на каждом этапе обследования и автоматический контроль через цифровые маркеры в медицинских цифровых системах:

До 7 рабочих дней (Маркер "Онконастороженность-1") : отводится на первичные анализы, УЗИ и рентген в поликлинике по месту прикрепления.

: отводится на первичные анализы, УЗИ и рентген в поликлинике по месту прикрепления. До 10 рабочих дней (Маркер "Онконастороженность-2") : выделяется на проведение КТ, МРТ с контрастом, эндоскопию и биопсию для исключения или подтверждения опухоли.

: выделяется на проведение КТ, МРТ с контрастом, эндоскопию и биопсию для исключения или подтверждения опухоли. До 20 рабочих дней (Маркер "Онконастороженность-3") : занимают углубленные генетические и высокотехнологичные тесты (ПЭТ/КТ, ИГХ) в онкоцентре для точного определения распространенности болезни.

: занимают углубленные генетические и высокотехнологичные тесты (ПЭТ/КТ, ИГХ) в онкоцентре для точного определения распространенности болезни. До 30 рабочих дней: предоставляется врачам после подтверждения диагноза. За этот срок онкоцентр обязан провести мультидисциплинарный консилиум, подобрать персонифицированную терапию и утвердить финальный план лечения. Для жителей отдаленных районов (более 200 км от онкоцентра) на поездки и дообследование официально добавляется еще 5 дней сверх стандарта.

Указывается, что углубленное обследование пациентов Iа клинической группы с целью верификации диагноза проводится в течение семнадцати рабочих дней с момента обращения в организацию, оказывающую онкологическую помощь, с целью уточнения тактики лечения и персонификации терапии – в течение тридцати рабочих дней.

Определение тактики: для уточнения персонифицированного плана лечения и проведения консилиума выделяется до 30 рабочих дней.

Отдельным блоком уточняются функциональные обязанности специалистов консультативно-диагностической помощи, в том числе онкологов и маммологов, что позволит повысить качество сопровождения пациентов на всех этапах диагностики и лечения.

"Предлагаемые изменения направлены на повышение качества и доступности онкологической помощи для населения. При этом они не изменяют действующий порядок оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и не повлекут негативных социально-экономических или правовых последствий", – пояснили в министерстве.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 июля.