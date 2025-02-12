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События

Мажилис ратифицировал договоры о миротворцах между Казахстаном и ООН

Казахстан, ООН, Минобороны , фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 10:40 Фото: пресс-служба Министерства обороны РК
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании ратифицировали Меморандум о взаимопонимании между правительством Казахстана, предоставляющим ресурсы силам ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF), и Организацией Объединенных Наций, сообщает Zakon.kz.

Заместитель министра обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев отметил, что международные договоры между правительством РК и ООН предусматривают участие миротворческого контингента Вооруженных сил Казахстана в миротворческой миссии по наблюдению за разъединением на Голанских высотах.

"Международные договоры подписаны в реализацию постановления Парламента от 19 января 2024 года "О предложении президента РК Токаева К.К. о направлении миротворческого контингента ВС РК для участия в миссиях ООН". Основной Меморандум, устанавливающий административные, логистические и финансовые условия предоставления казахстанского персонала и имущества для участия в миссии, был подписан 14 февраля 2024 года. Документ является типовым для всех стран, предоставляющих свои силы для участия в миротворческих операциях. Как всем известно, национальный миротворческий контингент в количестве 139 военнослужащих и 26 единиц военной техники развернут в миссии на Голанских высотах с марта 2024 года", – добавил он.

По его словам, целями миссии на Голанских высотах являются поддержание перемирия между Израилем и Сирией, а также наблюдение и контроль за разъединением израильских и сирийских войск

"Следует отметить, что за участие Казахстана в указанной миссии ООН осуществляет выплаты, которые составляют около 5 млн долларов в год, из них около 2,4 млн долларов – выплаты личному составу, остальные 2,6 млн долларов – выплаты за аренду техники, вооружения и имущества. При этом за каждого военнослужащего-миротворца утверждена ставка 1 448 долларов в месяц. В целях урегулирования финансовых вопросов с ООН было заключено дополнительное соглашение к Меморандуму. Согласование проекта с Секретариатом ООН заняло девять месяцев и только в конце 2024 года состоялось подписание. Соглашение предусматривает разделение получения выплат от ООН на два банковских счета. Таким образом, деньги за персонал получат сами военнослужащие, а деньги за имущество будут поступать в государственный бюджет", – пояснил вице-министр.

В этот же день депутаты Мажилиса ратифицировали Соглашение в форме обмена письмами к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан, предоставляющим ресурсы силам ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF), и Организацией Объединенных Наций от 14 февраля 2024 года.

В завершение Шайх-Хасан Жазыкбаев подчеркнул, что ратификация международных договоров отвечает интересам Казахстана, так как будет способствовать обеспечению эффективного участия национального контингента в усилиях мирового сообщества по поддержанию международного мира и безопасности. Документы направлены на рассмотрение Сената Парламента. 

8 февраля 2025 года командующий миротворческой миссией генерал-майор армии республики Гана Анита Асма вручил военнослужащим Казахстана медали за участие в миссии Организации Объединенных Наций.

Мадина Мамырханова
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