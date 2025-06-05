В Минобороны рассказали о требованиях к добровольцам

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК Султан Камалетдинов 5 июня 2025 года на брифинге в Сенате рассказал, какие требования будут предъявлять к добровольцам, передает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Сената Маулен Ашимбаев уточнил, что среди добровольцев могут оказаться граждане с ментальными нарушениями. В этой связи он поинтересовался, планируется ли интеграция баз данных Минобороны и Минздрава для контроля за тем, кто именно привлекается к участию в территориальной обороне, особенно в условиях ЧС.

Первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов ответил, что в настоящее время совместно с Министерством здравоохранения прорабатывается создание информационных шлюзов, которые позволят получать данные о состоянии здоровья граждан, включая добровольцев.

"Данная работа проводится. Он (доброволец – Прим. ред.) отличается от волонтера тем, что на них распространяется те же статус военнослужащего и он выполняет задачи, и в случае получения различных ранений, увечья, контузий, он также как и военнослужащий будет получать соответствующие выплаты. В этом разница от волонтера", – сказал Камалетдинов.

Он подтвердил, что доброволец может привлекаться к выполнению определенных специфических задач в рамках территориальной обороны, тогда как волонтеры, как правило, участвуют только во вспомогательных мероприятиях.

Журналисты также уточнили, какие требования будут к добровольцам.

"К добровольцу будут предъявляться практически такие же требования, как и к военнослужащему. Он должен соответствовать по состоянию здоровья, морально-психологическому состоянию, а также желательно наличие опыта в данной сфере – военного опыта", – ответил Камалетдинов.

Он также озвучил, что за действия добровольцев будут нести ответственность командир формирования самообороны.

Ранее первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов рассказал, зачем в Казахстане на законодательном уровне вводят такие понятия, как "доброволец" и "формирования самообороны".

Сегодня, 5 июня 2025 года, Сенат одобрил закон о совершенствовании территориальной обороны Казахстана.