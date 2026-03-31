15-летнему мальчику впервые пересадили сердце в Казахстане

Подростку впервые провели трансплантацию сердца в Казахстане. Об этом 31 марта 2026 года сообщили в пресс-службе Центра сердца UMC, передает Zakon.kz.

По данным врачей, историческая операция состоялась в ночь с 27 на 28 марта 2026 года. Пациентом стал 15-летний подросток, который с десятилетнего возраста боролся с тяжелым заболеванием сердца.

Из-за постоянных ухудшений состояния мальчик нуждался в регулярных госпитализациях и сталкивался со значительными ограничениями в повседневной жизни. Единственным шансом на спасение для него оставалась пересадка органа.

"Донором стал 43-летний мужчина, у которого была диагностирована гибель головного мозга. После подтверждения диагноза его родственники дали согласие на посмертное донорство органов. Благодаря их решению, а также слаженной работе врачей и трансплантационной бригады у подростка появился реальный шанс на новую, полноценную жизнь", – сообщили в Центре сердца UMC.

В настоящее время состояние пациента оценивается как удовлетворительное, он уже переведен из реанимации в профильное отделение для дальнейшего восстановления.

Сегодня в листе ожидания на трансплантацию различных органов находятся 123 несовершеннолетних пациента, из них 9 нуждаются в пересадке сердца. Медики отметили, что за этими цифрами стоят человеческие судьбы, семьи и тревожное ожидание, где на счету каждая минута.

"Проведенная операция – это не просто единичный случай, а основа для системного развития детской трансплантологии в Казахстане. На сегодняшний день трансплантацию сердца детям выполняют лишь в ограниченном числе стран мира, а 80% всех трансплантаций приходится на клиники США. Проведение данной операции в Казахстане подтверждает наличие необходимых компетенций и инфраструктуры для оказания высокотехнологичной медицинской помощи детям", – добавили врачи.

Ранее министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова заявила о том, что с 1 января 2026 года в стране расширен перечень услуг по трансплантации, включая кератопластику и аутологичную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток.