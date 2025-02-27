Младенца выбросили в мусорный бак в Усть-Каменогорске: стали известны новые подробности

Появились подробности жуткой истории о найденном в мусоре теле младенца в Усть-Каменогорске. Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в управлении здравоохранения ВКО, его мать – 44-летняя женщина, у нее уже есть пять детей.

На момент родов женщина проживала одна в съемной квартире.

"Женщина не состояла на учете по беременности, несмотря на то, что ранее, в апреле 2024 года, она проходила плановое медицинское обследование в одном из учреждений Усть-Каменогорска. Повторное наблюдение у врача было запланировано на апрель 2025 года. За период беременности за медицинской помощью она не обращалась. На учете в ПНД не состояла. У женщины уже было пять детей. По ее собственным словам, 22 февраля около 20:00 она родила дома и, обнаружив, что ребенок родился без признаков жизни, отнесла его в мусорный контейнер", – рассказали в управлении здравоохранения ВКО.

В настоящее время по данному факту проводится служебное расследование, а сама женщина наблюдается амбулаторно – ее состояние оценивается как удовлетворительное. Также выяснилось, что тело ребенка было найдено не в контейнере.

"В полицию поступило сообщение от сотрудников мусоросортировочного завода об том, что они обнаружили тело новорожденного ребенка", – поделились подробностями в ДП ВКО.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске было найдено тело новорожденного. Женщина родила и выбросила тело малыша. По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело, установлена мать ребенка.