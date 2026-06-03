Ребенку, найденному в мусорном баке в Актобе, дали имя Батыр

2 июня появились подробности о состоянии младенца, найденного в пакете в Актобе, сообщает Zakon.kz.

В Актобе новорожденного, которого нашли на улице в пакете, готовят к переводу в дом малютки. Сейчас он находится в детской больнице. Ребенку даже дали имя – Батыр, передает "КТК".

При поступлении он весил 2 килограмма 900 граммов, а сегодня его вес уже превысил три кг. По словам врачей, несмотря на то, что состояние малыша по-прежнему оценивается как средней степени тяжести, все анализы пришли в норму.

Мать до сих пор не найдена. Со слов руководителя отдела Управления здравоохранения Актюбинской области Алии Шарбаковой, после завершения всех процедур ребенок будет направлен в дом ребенка "Умит".

В Шымкенте поход в магазин за мороженым закончился трагедией для многодетной семьи.