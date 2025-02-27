Студент престижного университета в Астане скрытно снимал девушек в туалете

В Казнете появилась информация о том, что студент скрытно снимал девушек в женском туалете столичного университета. В полиции города этот факт подтвердили, сообщает Zakon.kz.

Пользователь соцсети Threads опубликовал пост о том, что в Назарбаев Университете студент снимал девушек в женском туалете, отметив, что у него нашли 30 видео с разными пострадавшими.

В департаменте полиции Астаны Zakon.kz прокомментировали эту информацию.

"В ходе мониторинга социальных сетей был выявлен факт незаконной видеосъемки в женском туалете. Установлено, что нарушение совершил студент второго курса. В ходе опроса выяснилось, что он подглядывал в соседние кабинки через зазор между перегородками. По решению суда он привлечен к административной ответственности", – рассказали в полиции.

В Назарбаев университете Zakon.kz сообщили, что в настоящее время проводится официальное расследование, в котором участвуют как университет, так и правоохранительные органы в рамках досудебного разбирательства. В соответствии с правовыми нормами, на данном этапе детали дела не подлежат разглашению.

"Университет принял решительные меры для обеспечения безопасности на кампусе. Студент, причастный к видеозаписям, был исключен из кампуса. Кроме того, университет реализовал все необходимые меры для защиты благополучия студентов", – отметили в НУ.

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