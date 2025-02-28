Цены на мясо шокировали жителей Уральска

Возросшая стоимость говядины на рынке сильно удивила жителей административного центра Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

В среднем за один килограмм мякоти говядины теперь просят 3500 тенге. Притом, что говядина – самый популярный продукт в регионе, но с повышением цен продажи резко сократились, передает Astana TV.

Местные чиновники поспешили успокоить горожан. Специалисты уверяют, что дорожать мясо в ближайшее время не будет. По их мнению, цена на продукт скоро стабилизируется.

"Обеспечиваем мясом как Атыраускую область, так и Мангистаускую область. Имеются у нас 15 откормочных площадок, которые доращивают молодняк, потом направляют на экспорт или на внутренний рынок. Дефицита мяса ни в коем случае не будет", – пообещал заместитель руководителя Управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области Берик Ситказиев.

Тем временем фермеры Восточно-Казахстанской области очень боятся нападения волков на их скот. Недавно хищников заметили в регионе.