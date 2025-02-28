Цены на мясо шокировали жителей Уральска
Фото: Zakon.kz
Возросшая стоимость говядины на рынке сильно удивила жителей административного центра Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
В среднем за один килограмм мякоти говядины теперь просят 3500 тенге. Притом, что говядина – самый популярный продукт в регионе, но с повышением цен продажи резко сократились, передает Astana TV.
Местные чиновники поспешили успокоить горожан. Специалисты уверяют, что дорожать мясо в ближайшее время не будет. По их мнению, цена на продукт скоро стабилизируется.
"Обеспечиваем мясом как Атыраускую область, так и Мангистаускую область. Имеются у нас 15 откормочных площадок, которые доращивают молодняк, потом направляют на экспорт или на внутренний рынок. Дефицита мяса ни в коем случае не будет", – пообещал заместитель руководителя Управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области Берик Ситказиев.
Тем временем фермеры Восточно-Казахстанской области очень боятся нападения волков на их скот. Недавно хищников заметили в регионе.
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