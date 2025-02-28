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Общество

Двухлетний малыш проглотил 105 магнитов в Алматы

Ребенок в больнице, дети в больнице, пострадавший ребенок, пострадавшие дети, ребенок, дети, детская больница , фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 09:16 Фото: freepik
В Алматы хирурги извлекли из желудка двухлетнего ребенка 105 магнитных бусин. Об этом 28 февраля 2025 года рассказали в городском управлении общественного здравоохранения (УОЗ), сообщает Zakon.kz.

Ребенок 2 лет 3 месяцев с жалобами на возможное проглатывание инородного тела поступил в Центр детской неотложной медицинской помощи (ЦДНМП) Алматы 20 февраля. По словам родителей, около недели назад во время визита в гости ребенок мог проглотить металлические магниты, однако их точное количество оставалось неизвестным.

"При проведении рентгенографии органов брюшной полости был выявлен конгломерат из множества металлических предметов размером 6,2 × 2,2 см. Ребенка экстренно госпитализировали для удаления инородного тела".Пресс-служба УОЗ Алматы

Первоначально специалисты попытались извлечь предметы эндоскопическим путем, однако из-за плотного скопления магнитов это оказалось невозможно. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства – лапаротомии и гастротомии.

"В ходе операции из желудка ребенка извлекли 105 магнитных бусин. После хирургического вмешательства пациент был переведен в отделение реанимации, а затем в хирургическое отделение. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное".Пресс-служба УОЗ Алматы

Фото: пресс-служба УОЗ Алматы

В ЦДНМП Алматы напоминает родителям о важности бдительности при выборе игрушек и настоятельно рекомендует следить за безопасностью детей, чтобы избежать подобных ситуаций.

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6 января 2025 года мы писали о ребенке из Акмолинской области, который проглотил 39 магнитов.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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