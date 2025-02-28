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Общество

Комиссия завершила расследование взрыва на шахте "Казахмыса"

Шахта, шахтеры, горнодобывающая промышленность, каска , фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 12:42 Фото: rawpixel
Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев 28 февраля 2025 года на парламентских слушаниях на тему "Человек труда – основа роста национальной экономики и процветания нации" заявил о завершении расследования ЧП на шахте рудника "Жомарт" в области Улытау, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что на руднике "Жомарт" 17 февраля произошел взрыв природного газа. Погибли семь шахтеров. Для расследования происшествия создана соответствующая комиссия.

"Сейчас приостановлена работа шахты. Проводятся следственные мероприятия, комиссия свою работу завершила и после обеда будет докладывать в правительстве", – сказал Кеген Турсынбаев.

Ранее сообщалось, что создана правительственная комиссия по расследованию причин аварии в шахте рудника "Жомарт". Ее возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 277 "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" УК РК.

Бауыржан Муканов
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