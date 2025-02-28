Почему в Казахстане редко выносят оправдательные приговоры

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Председатель высшего судебного жюри при высшем судебном совете Нуржан Кайыпжан 28 февраля 2025 года на брифинге объяснил, с чем связан такой маленький процент оправдательных приговоров в суде, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что по статистике ежегодно судами страны выносятся оправдательные приговоры в пределах 3-5%, а остальные – обвинительные. "Почему меньше оправдательных приговоров? Это связано с тем, что органы следствия, прокуратуры и досудебного расследования при направлении уголовных дел тщательно изучают все доводы сторон и передают дело в суд только при подтверждении вины обвиняемого", – разъяснил Нуржан Кайыпжан. Он считает, что поэтому количество обвинительных приговоров больше, чем оправдательных. "Но утверждение о том, что на судей оказывается какое-то давление при отправлении правосудия, подлежит проверке. Такие факты направляются в соответствующие органы – прокуратуру, Генеральному прокурору. Если такие случаи действительно имеются, стороны имеют право заявить об этом в апелляционных или кассационных жалобах. Все эти доводы обязательно проверяются вышестоящим судом при пересмотре дела. По Конституции и закону никто не вправе вмешиваться в работу суда или оказывать давление на судей. Поэтому утверждение о том, что количество оправдательных приговоров низкое из-за давления на судей, требует детальной проверки в каждом конкретном случае", – дополнил он. Ранее стало известно, что 50 судей привлекли к дисциплинарной ответственности.

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