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Судья объяснила низкое количество оправдательных приговоров в Казахстане

Суд, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 11:39 Фото: Zakon.kz
Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина озвучила причину, почему в Казахстане мало оправдательных приговоров по уголовным делам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили, почему в Казахстане такой маленький процент оправдательных приговоров, и складывается ощущение, что суды принимают в основном сторону обвинения. 

"К сожалению, почему-то только из этой цифры вы исходите, когда говорите, что суды часто соглашаются с органами уголовного преследования. Но без внимания остается другая работа судей – помимо оправдательных приговоров, которых 1,5-2%, есть огромное количество приговоров, по которым суды переквалифицируют действие осужденных на менее тяжкие", – ответила спикер. 

К примеру, она отметила, что лицо обвинялось в сбыте психотропных наркотических веществ, а это особо тяжкое преступление, а суд решил, что имеет место хранение без цели сбыта.

"Вот эти цифры тоже огромны, и это тоже огромная работа. И это не оправдательный приговор, но это все результат работы судьи. Такие цифры тоже есть. Вот приведите примеры зарубежных стран, неужели вы считаете, что там оправдательных приговоров 50%? Таких цифр по миру нет", – резюмировала Назгуль Рахметуллина. 

Ранее стало известно, что Верховный суд перестанет быть кассационной инстанцией. 

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