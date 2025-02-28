50 судей привлекли к дисциплинарной ответственности

Председатель Высшего судебного жюри при Высшем судебном совете РК Нуржан Кайыпжан на брифинге в СЦК 28 февраля 2025 года рассказал, что шесть человек отстранили от должности судьи в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касательно итоговой работы за 2024 год он отметил, что в прошлом году судебным жюри рассмотрено 77 дисциплинарных дел и один материал по досрочному снятию дисциплинарного взыскания.

"Решением судебного жюри к дисциплинарной ответственности привлечены 50 судей. В том числе 31 судья районного уровня, пять председателей районных и приравненных к ним судов, двое судей областных и приравненных к ним судов, один председатель коллегии областного суда и один председатель областного суда. Всего применено 40 дисциплинарных взысканий. Из них в виде замечаний – 21, выговора – 13, освобождение от должности судьи – 6", – продолжил Нуржан Кайыпжан.

По его словам, основаниями к дисциплинарной ответственности судей явились грубые нарушения законности при отправлении правосудия.

"Это по 30 материалам. Нарушение норм Кодекса судейской этики – по шести делам. Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей председателя суда и судебной коллегии – 4 факта. Судебным жюри прекращено 33 дисциплинарных дела, или 45% от общего количества рассмотренных дел. Причинами прекращения в основном явились отсутствие в действиях судьи состава дисциплинарного проступка или малозначительность совершенного им дисциплинарного проступка. В Высший судебный совет было обжаловано 12 решений судебного жюри. По результатам все эти жалобы остались без удовлетворения. Все решения судебного жюри вступили в законную силу", – сказал спикер.

7 ноября 2024 года Сенат одобрил закон по вопросам реформирования судебной системы.