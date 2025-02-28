Как введение НДС для застройщиков скажется на стоимости жилья

Фото: Zakon.kz

Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова в кулуарах Сената 28 февраля 2025 года рассказала, каким будет эффект в строительной отрасли от введения НДС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ляззат Ибрагимова считает, что все зависит от оборотов строительной компании. "Я думаю, у крупных компаний, у которых все в порядке с бухгалтерским учетом, которые ведут НДС, это не скажется на росте цен. Потому что, если ведется хороший учет закупа материалов и сырья, в материалах также есть НДС, все это можно взять к вычету. У маленьких компаний, которые строят один-два дома, конечно, это приведет к тому, что надо будет выводить правильный учет", – сказала она. В целом, данную инициативу она считает правильной. "Налоговая нагрузка на строительный бизнес станет прозрачной и не будет происходить дробления бизнеса, а значит, у нас будет меньше обманутых дольщиков, когда они вкладывают в маленькую строительную компанию, а потом не могут найти этого застройщика. Я думаю, две инициативы очень важные сейчас. Первое – это при приобретении жилья делать расчет безналичным путем. Это будет очень сильно обелять рынок. И вторая инициатива по внедрению НДС при приобретении жилья приведет к тому, что рынок станет прозрачнее", – резюмировала глава "Отбасы банка". 13 февраля вице-министр национальной экономики Арман Касенов поделился своим мнением касательно ценообразования на жилье в связи с ожидаемым повышением НДС.

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