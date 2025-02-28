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Общество

Как введение НДС для застройщиков скажется на стоимости жилья

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строительная спецтехника, строительный кран , фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 13:55 Фото: Zakon.kz
Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова в кулуарах Сената 28 февраля 2025 года рассказала, каким будет эффект в строительной отрасли от введения НДС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ляззат Ибрагимова считает, что все зависит от оборотов строительной компании.

"Я думаю, у крупных компаний, у которых все в порядке с бухгалтерским учетом, которые ведут НДС, это не скажется на росте цен. Потому что, если ведется хороший учет закупа материалов и сырья, в материалах также есть НДС, все это можно взять к вычету. У маленьких компаний, которые строят один-два дома, конечно, это приведет к тому, что надо будет выводить правильный учет", – сказала она.

В целом, данную инициативу она считает правильной.

"Налоговая нагрузка на строительный бизнес станет прозрачной и не будет происходить дробления бизнеса, а значит, у нас будет меньше обманутых дольщиков, когда они вкладывают в маленькую строительную компанию, а потом не могут найти этого застройщика. Я думаю, две инициативы очень важные сейчас. Первое – это при приобретении жилья делать расчет безналичным путем. Это будет очень сильно обелять рынок. И вторая инициатива по внедрению НДС при приобретении жилья приведет к тому, что рынок станет прозрачнее", – резюмировала глава "Отбасы банка".

13 февраля вице-министр национальной экономики Арман Касенов поделился своим мнением касательно ценообразования на жилье в связи с ожидаемым повышением НДС.

Мадина Мамырханова
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