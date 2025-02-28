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Общество

На каких специалистов будет спрос в ближайшие 6 лет

Автомобилестроение, машиностроение, машины, машиностроительная отрасль, работники, люди на производстве , фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 15:20 Фото: primeminister.kz
Вице-министр труда и социальной защиты населения Аскар Биахметов 28 февраля 2025 года на брифинге в СЦК рассказал, в каких сферах будет спрос на кадры в ближайщие годы, передает корреспондент Zakon.kz.

Биахметов сообщил, что совокупный спрос на кадры в ближайшие 6 лет оценивается в количестве 1,6 млн человек.

"Из которых на работников с профтехобразованием будет приходиться около 900 тыс., и более 400 тыс. человек из них представляют собой рабочие профессии. Рабочие кадры наиболее востребованы в отраслях строительства, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и здравоохранения. В этих отраслях спрос на рабочие профессии составит 56%. В строительстве наиболее высокий спрос будет на следующие профессии: штукатуры, прорабы строительных бригад, сварщики", – перечислил вице-министр.

По его словам, в отрасли сельского хозяйства ожидается спрос на фермеров, трактористов, рабочих по разведению КРС.

"В обрабатывающей промышленности требуются сварщики, швеи и реставраторы одежды, слесари промышленного оборудования, сантехники и трубопроводчики. В здравоохранении будет спрос на средний медицинский персонал, водителей скорой помощи, фельдшеров. Потребность в рабочих профессиях распределяется следующим образом: в 2025 году потребуется 63,8 тыс. человек, в 2026 году – 65,7 тыс., в 2027 году – 67,9 тыс., в 2028 году – 66,8 тыс., в 2029 году – 67,5 тыс., а в 2030 году спрос вырастет до 71,4 тыс. человек", – дополнил спикер.

Он отметил, что потребность в рабочих кадрах будет только нарастать.

Ранее стало известно, какие специальности могут исчезнуть на фоне развития искусственного интеллекта.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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