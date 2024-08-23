Назначен новый вице-министр труда и социальной защиты населения

Аскар Биахметов назначен вице-министром труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 августа 2024 года рассказали в пресс-службе правительства.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Биахметов Аскар Сактаганович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения", – говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Аскар Биахметов родился 5 октября 1975 года в Актюбинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Финансы и кредит", КазГЮА по специальности "Юриспруденция", магистратуру НШГП АГУ при президенте РК по специальности "Политология" и университет Дьюка.

С 1993 по 2004 год работал в облфинуправлении, ПК "Профилакторий", Налоговом комитете, городском акимате, а также на руководящих позициях в управлениях казначейства и финансов Актюбинской области. В 2004-2009 годах был начальником Департамента казначейства по Акмолинской области, в 2009-2014 годах – заведующим отделом Конституционного совета РК, в 2014-2015 годах – директором Департамента развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК. В 2015-2018 годах занимал должность заместителя акима Актюбинской области, в 2019-2020 годах – советника первого заместителя премьер-министра РК, в 2020-2023 годах – замруководителя Канцелярии премьер-министра РК.

С февраля 2023 года по настоящее время – заместитель руководителя Аппарата правительства РК.

9 августа 2024 года Аскарбек Ертаев тоже был назначен вице-министром труда и социальной защиты населения Казахстана.