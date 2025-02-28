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Общество

О новом мошенничестве предупреждают казахстанцев

Казахстан, мошенники, новый вид, ипотека, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 15:43 Фото: pexels
Казахстанцев предупреждают о том, что аферисты стали использовать еще один подход для получения доступа к цифровым ресурсам людей, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала о мошенничествах aqparat saqsysy, потенциальным жертвам звонят под видом сотрудников банка и уверяют, что у них возникла просрочка по ипотеке. Клиенты банка отвечают, что это недоразумение, так как они все оплатили вовремя. Однако, чтобы урегулировать вопрос, жертв просят предоставить персональные данные и назвать СМС-код.

"С этой информацией преступники могут получить доступ к личному кабинету на портале электронного правительства и онлайн-банкингу, чтобы украсть деньги или оформить кредит и вывести деньги на свои счета", – пишут авторы.

Отмечается, что обычно по просрочкам платежей по ипотеке звонит робот, а не операторы банка. Поэтому, чтобы не попасться на уловку, казахстанцам советуют положить трубку, перезвонить в колл-центр банка и уточнить, действительно ли образовалась задолженность.

Ранее казахстанцам рассказали, что делать, если они все же ввели личные данные или цифры с карты на фишинг-сайте.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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