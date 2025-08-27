Казахстанцев предупреждают о новой схеме мошенничества

Казахстанцев предупреждают – не верьте звонящим по видео людям. Они могут оказаться ожившими с помощью мошенников фотографиями, сообщает Zakon.kz.

О новой схеме обмана рассказал Telegram-канал о мошенниках aqparat saqsysy.





"Мошенники начали использовать искусственный интеллект, чтобы создавать дипфейковые видео ваших родственников и друзей. На роликах они якобы просят занять деньги. На самом деле это подделка", – предупреждают казахстанцев.

Запомните:

Не переводите деньги по видео и сообщениям.

Всегда перезванивайте человеку и проверяйте лично.

Отмечается, что чаще всего жертвами таких преступлений становятся пожилые люди, поэтому их обязательно нужно предупреждать о схемах мошенников.

26 августа в полиции рассказали, как посторонний человек вовремя заметил, что пенсионер хочет перевести деньги неизвестным людям по телефону, и таким образом пресек мошенничество.