#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Общество

Казахстанцев предупреждают о новой схеме мошенничества

набор фотографий людей, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 09:40 Фото: pixabay
Казахстанцев предупреждают – не верьте звонящим по видео людям. Они могут оказаться ожившими с помощью мошенников фотографиями, сообщает Zakon.kz.

О новой схеме обмана рассказал Telegram-канал о мошенниках aqparat saqsysy.


"Мошенники начали использовать искусственный интеллект, чтобы создавать дипфейковые видео ваших родственников и друзей. На роликах они якобы просят занять деньги. На самом деле это подделка", – предупреждают казахстанцев.

Запомните:

  • Не переводите деньги по видео и сообщениям.
  • Всегда перезванивайте человеку и проверяйте лично.

Отмечается, что чаще всего жертвами таких преступлений становятся пожилые люди, поэтому их обязательно нужно предупреждать о схемах мошенников.

26 августа в полиции рассказали, как посторонний человек вовремя заметил, что пенсионер хочет перевести деньги неизвестным людям по телефону, и таким образом пресек мошенничество. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Без интернета и денег на счете: как казахстанцы смогут пользоваться eGov и Aitu
Общество
10:15, Сегодня
Без интернета и денег на счете: как казахстанцы смогут пользоваться eGov и Aitu
Казахстанцам напомнили про номер "111"
Общество
09:28, Сегодня
Казахстанцам напомнили про номер "111"
Послание президента: "Таза Қазақстан" объединяет людей
Общество
08:52, Сегодня
Послание президента: "Таза Қазақстан" объединяет людей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: