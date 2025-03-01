Молодой таксист с пассажирами влетел в маршрутный автобус около вокзала в Алматы
Маршрутный автобус №12 двигался по проспекту Абылай хана в южном направлении.
Фото: Zakon.kz
Он подъехал на вокзал, высадил всех пассажиров и уже стал отъезжать.
Фото: Zakon.kz
В это время автомобиль Chevrolet Cobalt, предположительно на высокой скорости, пересекал улицу Тузова.
Фото: Zakon.kz
В итоге Chevrolet протаранил автобус в бок.
Фото: Zakon.kz
От удара легковой автомобиль закрутило, от чего он задней частью он вновь ударился об автобус.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП пострадал водитель Chevrolet. Как выяснилось, 20-летний парень таксовал. В салоне на момент аварии находились два человека. Пассажирку госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
На месте аварии работают дорожные полицейские.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что движение поездов после ДТП восстановили в Атырауской области.