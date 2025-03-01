Молодой таксист с пассажирами влетел в маршрутный автобус около вокзала в Алматы

1 марта в Алматы на пересечении улицы Тузова и проспекта Абылай хана, около железнодорожного вокзала Алматы-2, произошла серьезная авария, сообщает Zakon.kz.

Маршрутный автобус №12 двигался по проспекту Абылай хана в южном направлении.

Фото: Zakon.kz

Он подъехал на вокзал, высадил всех пассажиров и уже стал отъезжать.

Фото: Zakon.kz

В это время автомобиль Chevrolet Cobalt, предположительно на высокой скорости, пересекал улицу Тузова.

Фото: Zakon.kz

В итоге Chevrolet протаранил автобус в бок.

Фото: Zakon.kz

От удара легковой автомобиль закрутило, от чего он задней частью он вновь ударился об автобус.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадал водитель Chevrolet. Как выяснилось, 20-летний парень таксовал. В салоне на момент аварии находились два человека. Пассажирку госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

На месте аварии работают дорожные полицейские.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что движение поездов после ДТП восстановили в Атырауской области.