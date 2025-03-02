#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
499.22
519.14
5.64
Происшествия

33 иностранцев эвакуировали в Актюбинской области после ДТП с автобусом и грузовиком

Авария, Актюбинская область, МЧС,, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 09:29 Фото: МЧС РК
Столкновение пассажирского автобуса и грузового автомобиля случилось в Актюбинской области ночью 2 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла в 40 км от поселка Иргиз на участке трассы "Самара –Шымкент", закрытом ранее для движения транспорта из-за непогоды.

"Автобус следовал из Уфы в Самарканд. Сотрудники МЧС эвакуировали 33 гражданина Узбекистана на вахтовке до предоставленного на замену автобуса, находящегося на безопасном открытом участке дороги. Пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе МЧС.

В ведомстве напомнили, что погодные условия могут значительно осложнить ситуацию на дорогах.

Ранее молодой таксист с пассажирами влетел в маршрутный автобус около вокзала в Алматы. Авария произошла 1 марта на пересечении улицы Тузова и проспекта Абылай хана, около железнодорожного вокзала Алматы-2.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: