33 иностранцев эвакуировали в Актюбинской области после ДТП с автобусом и грузовиком

Столкновение пассажирского автобуса и грузового автомобиля случилось в Актюбинской области ночью 2 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла в 40 км от поселка Иргиз на участке трассы "Самара –Шымкент", закрытом ранее для движения транспорта из-за непогоды.

"Автобус следовал из Уфы в Самарканд. Сотрудники МЧС эвакуировали 33 гражданина Узбекистана на вахтовке до предоставленного на замену автобуса, находящегося на безопасном открытом участке дороги. Пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе МЧС.

В ведомстве напомнили, что погодные условия могут значительно осложнить ситуацию на дорогах.

Ранее молодой таксист с пассажирами влетел в маршрутный автобус около вокзала в Алматы. Авария произошла 1 марта на пересечении улицы Тузова и проспекта Абылай хана, около железнодорожного вокзала Алматы-2.