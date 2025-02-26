В пяти регионах Казахстана ограничили движение транспорта из-за непогоды
Фото: freepik
На дорогах республиканского значения в пяти регионах Казахстана из-за ухудшения погодных условий ввели ограничения на проезд грузового и общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.
По информации "КазАвтоЖола", ограничение будет действовать до утра 27 февраля.
Костанайская область:
- автодорога "Костанай – Аулиеколь – Сурган" км 7-232 (Тобол – граница Акмолинской области);
- автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" км 339-377 (г. Аркалык – граница Акмолинской области).
Акмолинская область:
- автодорога "Костанай – Аулиеколь – Сурган" км 232-260 (граница Костанайской области – п. Сурган);
- автодорога "Жаксы – Есиль – Бузулук" км 71-82 (п. Аксай – п. Бузулук);
- автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" км 536-553 (п. Бузулук – п. Сурган);
- автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" км 377-536 (граница Костанайской области – п. Бузулук);
- автодорога "Астана – Караганды – Алматы" км 1291-1353 (ПВП Жибек Жолы – граница Карагандинской области);
- автодорога "Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ" км 16-200 (Астана – граница Павлодарской области).
Алматинская область:
- автодорога "Кокпек-Кеген-граница Кыргызской Республики" км 0-72 (п. Кокпек-п. Кеген);
- автодорога "Байсейт-Кокпек-Шонжы-Коктал" км 147-230 (с. Нура-с. Шонжы).
Карагандинская область:
автодорога "Астана – Караганды – Алматы" км 1353-1426 (граница Акмолинской области – ПВП Темиртау).
Павлодарская область:
автодорога "Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ" км 200-254 (граница Акмолинской области – п. Шидерты).
Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на предстоящий четверг, 27 февраля 2025 года. По данным РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается снег.
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