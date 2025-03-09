Автомобильное движение ограничено в семи регионах Казахстана
Фото: Zakon.kz
По состоянию на 08:00 часов 9 марта 2025 года в Казахстане ограниченно автомобильное движение на восьми республиканских дорогах в семи областях, сообщает Zakon.kz.
Абайской область:
- "Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонайха граница РФ" км. 615-778, участок граница Жетысуской области – город Аягоз;
- "Таскескен-Бахты-граница КНР" км. 0-75, участок с.Таскескен – с.Урджар.
Атырауская область:
- "Атырау-Уральск" км. 5-62, участок город Атырау – село Махамбет.
Восточно-Казахстанская область:
- "Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонайха грацица РФ" км. 1013-1048, участок граница Абайской области – с.Уланское.
Область Жетысу:
- "Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонайха граница РФ" км. 557-615, участок город Ушарал – граница Абайской обл.
Карагандинская область:
- "Астана-Караганда-Алматы" км. 1505-1854, участок с.Атамекен – город Балхаш.
Костанайская область:
- "Жезказган-Аркалык-Петропавловск" км. 252-340, участок граница Улытауской области – город Аркалык.
Область Улытау:
- "Жезказган-Аркалык-Петропавловск" км. 137-252, участок с.Улытау – граница Костанайской области.
"В настоящее время для содержания дорог задействованы 243 единицы спецтехники и 322 специалистов", – рассказали в пресс-службе "КазАвтоЖол".
Ранее синоптики сообщили, что в Астане, Алматы, Шымкенте и 16 областях Казахстана на 9 марта объявили штормовое предупреждение.
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