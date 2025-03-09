#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
494.84
537.4
5.58
Общество

Автомобильное движение ограничено в семи регионах Казахстана

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 09:13 Фото: Zakon.kz
По состоянию на 08:00 часов 9 марта 2025 года в Казахстане ограниченно автомобильное движение на восьми республиканских дорогах в семи областях, сообщает Zakon.kz.

Абайской область:

  • "Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонайха граница РФ" км. 615-778, участок граница Жетысуской области – город Аягоз;
  • "Таскескен-Бахты-граница КНР" км. 0-75, участок с.Таскескен – с.Урджар.

Атырауская область:

  • "Атырау-Уральск" км. 5-62, участок город Атырау – село Махамбет.

Восточно-Казахстанская область:

  • "Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонайха грацица РФ" км. 1013-1048, участок граница Абайской области – с.Уланское.

Область Жетысу:

  • "Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонайха граница РФ" км. 557-615, участок город Ушарал – граница Абайской обл.

Карагандинская область:

  • "Астана-Караганда-Алматы" км. 1505-1854, участок с.Атамекен – город Балхаш.

Костанайская область:

  • "Жезказган-Аркалык-Петропавловск" км. 252-340, участок граница Улытауской области – город Аркалык.

Область Улытау:

  • "Жезказган-Аркалык-Петропавловск" км. 137-252, участок с.Улытау – граница Костанайской области.
"В настоящее время для содержания дорог задействованы 243 единицы спецтехники и 322 специалистов", – рассказали в пресс-службе "КазАвтоЖол".

Ранее синоптики сообщили, что в Астане, Алматы, Шымкенте и 16 областях Казахстана на 9 марта объявили штормовое предупреждение.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Вместо цветов снежинки: популярный фотограф оригинально поздравил алматинок
Общество
00:17, 09 марта 2025
Вместо цветов снежинки: популярный фотограф оригинально поздравил алматинок
Северо-западный циклон и осадки: какая погода ожидает казахстанцев 9 марта
Общество
17:55, 08 марта 2025
Северо-западный циклон и осадки: какая погода ожидает казахстанцев 9 марта
Известные спортсмены поздравили казахстанок с Международным женским днем
Общество
16:53, 08 марта 2025
Известные спортсмены поздравили казахстанок с Международным женским днем
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: