95-летний ветеран ВОВ скончался в СКО

На 96-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Сергеев. Об этом 31 августа 2024 года рассказал аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram аким региона выразил соболезнования родным и близким Дмитрия Петровича.

"Дмитрий Сергеев – яркая и стойкая личность времени победителей, ставшим свидетелем тяжелого периода нашей страны. Жизненный и боевой путь, подвиги ветерана – достойный пример для молодого поколения. Наша обязанность – помнить героев и не забывать их. Вечная память Дмитрию Петровичу", – написал Гауез Нурмухамбетов.

Он отметил, что Дмитрий Сергеев отправился на фронт в 18 лет, проходил службу в отдельном ремонтном взводе, был участником 72-й проектно-монтажной группы связистов, командиром отделения. Также участвовал в боях на Южном Сахалине и Японской войне.

"Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью "За победу над Японией". После войны более 30 лет трудился на заводах имени Куйбышева и Ленина", – заключил Гауез Нурмухамбетов.

Редакция Zakon.kz выражает искренние соболезнования семье и близким Дмитрия Петровича.

14 августа 2024 года в Алматы прошло прощание с ветераном Великой Отечественной войны Шангереем Жаныбековым, который 16 июня отметил 100-летний юбилей.