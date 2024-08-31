Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

95-летний ветеран ВОВ скончался в СКО

95-летний ветеран ВОВ скончался в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 17:21 Фото: unsplash
На 96-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Сергеев. Об этом 31 августа 2024 года рассказал аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram аким региона выразил соболезнования родным и близким Дмитрия Петровича.

"Дмитрий Сергеев – яркая и стойкая личность времени победителей, ставшим свидетелем тяжелого периода нашей страны. Жизненный и боевой путь, подвиги ветерана – достойный пример для молодого поколения. Наша обязанность – помнить героев и не забывать их. Вечная память Дмитрию Петровичу", – написал Гауез Нурмухамбетов.

Он отметил, что Дмитрий Сергеев отправился на фронт в 18 лет, проходил службу в отдельном ремонтном взводе, был участником 72-й проектно-монтажной группы связистов, командиром отделения. Также участвовал в боях на Южном Сахалине и Японской войне.

"Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью "За победу над Японией". После войны более 30 лет трудился на заводах имени Куйбышева и Ленина", – заключил Гауез Нурмухамбетов.

Редакция Zakon.kz выражает искренние соболезнования семье и близким Дмитрия Петровича.

14 августа 2024 года в Алматы прошло прощание с ветераном Великой Отечественной войны Шангереем Жаныбековым, который 16 июня отметил 100-летний юбилей.

Читайте также

Заморозки ожидаются в двух областях Казахстана в первый день осени
Заморозки ожидаются в двух областях Казахстана в первый день осени
Машины, автомобили, дорога в Астане, транспорт, дорожное движение в Астане, Астана, новостройки, жилые дома, виды города Астаны
Из-за строительства LRT в Астане на трое суток полностью перекроют крупный проспект
Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау
Погибают за 48 часов: МЧС обратилось к казахстанцам, которые любят горы
Динара Халдарова
Северо-Казахстанская область акимат Гауез Нурмухамбетов 2024 год Акимы Ветераны
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Странную область в недрах Земли обнаружили ученые
Странную область в недрах Земли обнаружили ученые
Наташа Королева, свадьба
Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей
Скандальный подарок, бокалы из стекла, 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу, Зарина Примак, Абайская область
"Чувствую себя униженной": 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу о "подарке" молодежного центра
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
На жалобы казахстанцев о "нарисованной" зарплате в 400 тысяч тенге ответил глава Нацбанка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: