#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
469.52
553.75
6.15
События

101-й день рождения отметила ветеран ВОВ в Алматы

Ветеран ВОВ , фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 18:13 Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Участницу Великой Отечественной войны Любовь Горковскую поздравили с праздником в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Любовь Николаевна родилась 20 апреля 1925 года в Украине. В годы войны она служила военным связистом, проявляя самоотверженность и храбрость на передовой. В составе 1-го Украинского фронта участвовала в боях под Харьковом, в освобождении Крыма и в решающих сражениях за Севастополь. Победу встретила в Прибалтике. За героизм и доблесть награждена орденами Отечественной войны I и II степени, а также рядом юбилейных медалей.

В послевоенные годы Любовь Горковская переехала в Казахстан и посвятила себя мирному труду. Долгое время работала на киностудии "Казахфильм", внося вклад в развитие отечественной культуры и экономики. Сегодня ветеран проживает с внуком.

Героиню поздравили военнослужащие Управления по делам обороны Бостандыкского района и председатель Совета ветеранов ВС РК по Алматы майор запаса Ербол Игисинов. Они выразили искреннюю признательность за ее вклад в Победу и проявленный героизм.

От имени министра обороны Любови Николаевне были вручены поздравительное письмо и памятные подарки. Военнослужащие подчеркнули, что жизненный путь ветерана служит ярким примером мужества, стойкости и преданности Родине для подрастающего поколения.

Ранее со 101-летием поздравили участника Великой Отечественной войны Ивана Матвеевича Бегунова.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: