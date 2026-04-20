101-й день рождения отметила ветеран ВОВ в Алматы

Участницу Великой Отечественной войны Любовь Горковскую поздравили с праздником в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Любовь Николаевна родилась 20 апреля 1925 года в Украине. В годы войны она служила военным связистом, проявляя самоотверженность и храбрость на передовой. В составе 1-го Украинского фронта участвовала в боях под Харьковом, в освобождении Крыма и в решающих сражениях за Севастополь. Победу встретила в Прибалтике. За героизм и доблесть награждена орденами Отечественной войны I и II степени, а также рядом юбилейных медалей.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В послевоенные годы Любовь Горковская переехала в Казахстан и посвятила себя мирному труду. Долгое время работала на киностудии "Казахфильм", внося вклад в развитие отечественной культуры и экономики. Сегодня ветеран проживает с внуком.

Героиню поздравили военнослужащие Управления по делам обороны Бостандыкского района и председатель Совета ветеранов ВС РК по Алматы майор запаса Ербол Игисинов. Они выразили искреннюю признательность за ее вклад в Победу и проявленный героизм.

От имени министра обороны Любови Николаевне были вручены поздравительное письмо и памятные подарки. Военнослужащие подчеркнули, что жизненный путь ветерана служит ярким примером мужества, стойкости и преданности Родине для подрастающего поколения.

