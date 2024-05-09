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101-й день рождения отметила ветеран ВОВ в Алматы

люди, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 12:00 Фото: Жомарт Тажиханов
Военнослужащие Управления по делам обороны Бостандыкского района поздравили Ольгу Андреевну Савенко с днем рождения и с 9 Мая, сообщает Zakon.kz.

Ольга Андреевна родилась 9 мая 1923 года в городе Алма-Ате. Окончила семь классов местной школы. После она поступила в Ленинградское военное училище связи, где обучалась три месяца. В сентябре 1941 года в возрасте 18 лет уже оказалась на фронте. Савенко служила в 109-м отдельном полку связи Первого Белорусского фронта. Фронтовыми дорогами она дошла до Берлина. Участвовать в Великой Отечественной войне уроженке Алма-Аты довелось с 1941-го и до победного конца.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 12:00

Фото: Жомарт Тажиханов

Демобилизовалась она в ноябре 1945 года. Вернулась в родной город, вышла замуж. Вместе с супругом воспитали двоих дочерей. Ольга Андреевна проработала около 57 лет на алматинском телеграфе. Вышла на заслуженный отдых в 73 года.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 12:00

Фото: Жомарт Тажиханов

Сейчас ветеран живет с дочерью. Она вспоминает годы войны с горечью. В этот день – 9 мая – военнослужащие местных органов военного управления поздравляют ее с двумя знаменательными датами – с днем рождения и Днем Победы.

фотографии , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 12:00

Фото: Жомарт Тажиханов

Ольга Андреевна сказала, что с честью пронесла свое имя через огонь войны.

награды, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 12:00

Фото: Жомарт Тажиханов

"Нельзя забывать то время! Не надо забывать тех людей, которые выжили в той страшной войне", – отметила Ольга Савенко.

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10 мая, сразу после Дня Победы, отметит свой столетний юбилей ветеран Великой Отечественной войны из Талдыкоргана Сарсенбай Кантарбай, бывший соратником легендарного Бауыржана Момышулы. Своими воспоминаниями о Момышулы и Великой Отечественной войне ветеран поделился с Zakon.kz.

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