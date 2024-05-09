101-й день рождения отметила ветеран ВОВ в Алматы
Ольга Андреевна родилась 9 мая 1923 года в городе Алма-Ате. Окончила семь классов местной школы. После она поступила в Ленинградское военное училище связи, где обучалась три месяца. В сентябре 1941 года в возрасте 18 лет уже оказалась на фронте. Савенко служила в 109-м отдельном полку связи Первого Белорусского фронта. Фронтовыми дорогами она дошла до Берлина. Участвовать в Великой Отечественной войне уроженке Алма-Аты довелось с 1941-го и до победного конца.
Фото: Жомарт Тажиханов
Демобилизовалась она в ноябре 1945 года. Вернулась в родной город, вышла замуж. Вместе с супругом воспитали двоих дочерей. Ольга Андреевна проработала около 57 лет на алматинском телеграфе. Вышла на заслуженный отдых в 73 года.
Фото: Жомарт Тажиханов
Сейчас ветеран живет с дочерью. Она вспоминает годы войны с горечью. В этот день – 9 мая – военнослужащие местных органов военного управления поздравляют ее с двумя знаменательными датами – с днем рождения и Днем Победы.
Фото: Жомарт Тажиханов
Ольга Андреевна сказала, что с честью пронесла свое имя через огонь войны.
Фото: Жомарт Тажиханов
"Нельзя забывать то время! Не надо забывать тех людей, которые выжили в той страшной войне", – отметила Ольга Савенко.
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